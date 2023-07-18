高雄冰店釀34人中毒！　「竟被當個案」她轟高市府延誤通報

▲高雄老牌冰店爆害34人中毒。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄爆發食物中毒事件，有民眾至苓雅區一間老牌冰店購買八寶冰，民眾一家13人中有11人中毒、4人住院，還有孩子因此血便、昏迷，情況十分嚴重。國民黨高雄市立委候選人、議員陳美雅痛批，第一時間民眾投訴到衛生局，衛生局竟回覆，因只有一人通報屬於個案不予處理，她批評「這是很嚴重的食安問題，市府根本是草菅人命！」

針對冰店中毒事件，陳美雅質疑，該位民眾家裡已經有10幾位家人出現狀況，衛生局一開始怎麼會判定為個案？還要民眾上網自力救濟找尋相同的受害者。

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▲陳美雅質疑高雄市政府，民眾投訴為什麼第一時間會沒有受理與稽查，應該要出來講清楚。（圖／記者賴文萱翻攝）

衛生局前往該家冰店稽查，發現店家地板破損髒污不潔、垃圾桶未加蓋、未依法完成食品業者登錄、未有食品從業人員體檢紀錄等多項衛生缺失，責令業者停業改善。

陳美雅直言，八寶冰食材與患者檢體也都檢出沙門氏桿菌陽性，食物中毒事證明確，而衛生局因受害人數暴增，才趕緊派員稽查，但早就為時已晚，「這是很嚴重的食安問題，市府根本是草菅人命！」

▲高雄苓雅區冰店爆發食物中毒。（圖／黃小姐提供）

她指出，目前粗估約有40位受害民眾，砲轟陳其邁曾經身為公衛醫師為什麼會放任這樣的事情出現？同時也質疑衛生局通報機制到底出了甚麼問題？民眾投訴為什麼第一時間會沒有受理與稽查，直到事件擴大、鬧上新聞版面才出來處理，這些無辜的市民朋友受到的病痛要找誰討公道，市府應該要出來講清楚。

陳美雅最後表示，之前高雄不當用藥也是相同狀況，7年前就有發生不當用藥事件，也曾上過新聞，但衛生局直到7年後才稽查及做出裁罰。她重批市府，這種應作為而不作為實在令人髮指也相當可惡，要求市府對於延誤通報、通報機制問題做出解釋與說明，這件事情不能這麼就算了！

▲高雄苓雅冰店爆發集體食物中毒，八寶冰配料已檢驗出沙門氏桿菌陽性、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、仙人掌桿菌等。（圖／高雄市衛生局提供）

衛生局對此說明，衛生局接獲通報7/13當天冰店無營業，隔天（7/14）下午冰店開始營業即進場稽查採檢，並於當天責令其停業。截至18日上午11時，共計34人因症就醫。衛生局持續掌握患者健康狀況穩定治療中，針對違法業者依法處辦絕不寬貸。