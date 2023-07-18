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高雄老牌冰店害34人中毒　闆娘嘆「只能承擔」：還想再開2、30年

記者賴文萱／高雄報導

高雄市苓雅區六合路上一間知名老牌冰店開了37年，店內古早味八寶冰配料多達10多種，加上俗又大碗的價格，深受在地人的喜愛，經常會有人潮排隊購買。不料，這次爆發食物中毒事件，截至18日已有34人因症就醫，老闆娘上午致歉強調一定會負起責任，也喊話希望顧客及家屬給他們一點時間，希望未來還有2、30年繼續做冰給大家吃。

▼冰店今拉下鐵門。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄苓雅區知名冰店爆食物中毒。（圖／記者賴文萱攝）

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這家老牌冰店1986年創立，至今已經37年，店內販售各式各樣的冰品，有八寶冰、雪花冰，也有綠豆湯、薏仁湯等。其中，八寶冰配料多達10幾種，都由店家手工自製，濃厚的古早味深受在地人喜愛，被評為CP值最高的冰店，人潮經常絡繹不絕，也常有排隊買冰的人潮。

▲▼高雄苓雅區知名冰店爆食物中毒。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲老闆娘今親上火線道歉、說明。（圖／記者賴文萱翻攝）

不料，一名黃小姐控訴，12日到該家冰店購買八寶冰，不料當晚時用以後一家11人都出現腸胃不適，嚴重者甚至還出現血便。對此，老闆娘今日親上火線，對身體不適的顧客致歉，「希望顧客及家屬給我們一點時間，我們沒有逃避責任，希望未來還有二、三十年可以繼續做冰給大家吃。」老闆娘說，食安問題爆發以後，店內接到許多電話，有老顧客打來關心、也有民眾打來責罵，「謝謝支持、所有鼓勵、或是建言，這些我都聽進去了！」

老闆娘說，初步懷疑可能是冰塊有問題，也有跟廠商聯繫，表示要提供冰塊給衛生局檢查，但對方回應「我們冰塊都有做檢查，沒有事！」老闆娘無奈，「所以要跟廠商講什麼？遇到事情了，我只能承擔下來！」

老闆娘表示，冰店已經經營、維護30多年，受到許多老顧客的喜愛，店內的東西自己也有吃，很注重安全衛生，部分食材也都是自己煮、自己做，但食材管道很多，確實很難預防，今天也不知道為什麼會出這樣的錯，未來也會配合衛生局調查釐清，希望不舒服的客人能再給一點時間，慢慢把事情解決。

▲▼高雄苓雅區知名冰店爆食物中毒。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄苓雅區知名冰店爆食物中毒。（圖／記者賴文萱攝）

高雄市衛生局表示，接獲通報7/13當天冰店無營業，隔天（7/14）下午冰店開始營業即進場稽查採檢，並於當天責令其停業。截至18日上午11時，共計34人因症就醫，衛生局持續掌握患者健康狀況穩定治療中，針對違法業者依法處辦絕不寬貸。

衛生局經7/14當日現場採檢，刨冰清冰檢體及刨冰器具環境檢體未檢出致病菌；目前八寶冰配料已檢驗出沙門氏桿菌陽性，該檢體亦檢出金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、仙人掌桿菌等。住院患者人體檢驗亦檢出沙門氏桿菌陽性反應。

經交叉比對就醫病患之攝食食物，及現場稽查查獲多項缺失以及衛生局抽驗食品、環境、人體檢體檢驗結果綜合研判，冰店提供之自製豆類及相關配料可能為環境之污染致病源。

衛生局強調，本案八寶冰食材與患者檢體均檢出沙門氏桿菌，事證明確，本案已依食安法41條第1項第4款，勒令停業直到完成符合「食品良好衛生規範(GHP)」為止，併處以新台幣30萬元罰款，後續相關事證移送地檢署偵辦。

另有關該冰店使用之冰塊製冰廠，衛生局已於今（18）日進行稽查，現場稽查發現自來水RO過濾器材未有更換紀錄等缺失，並抽驗衛生冰塊送驗，已責令業者暫停作業直到完成改善，並依食安法嚴格監督採檢結果。

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