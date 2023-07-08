一票人狂問！洗完澡「吹風機吹妹妹」會出事　蘇怡寧解答了

▲看見女友拿吹風機「吹妹妹」，原PO直喊太震驚。（示意圖／非新聞當事人／記者田暐瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「女生真的洗澡完，都會這樣嗎？」一名男網友驚呼，女友洗完澡後，就拿著吹風機往私密處吹，由於原PO首次見此畫面，內心感到很震撼，結果女友質疑大驚小怪，並強調「女生都這樣啊！」對此，婦產科名醫蘇怡寧狂收到「洗完澡可以用吹風機吹私密處嗎」的詢問，他曝10個關鍵字回應了。

一名男網友在Dcard透露，日前去女友校外宿舍休息，發現女友把內褲翻起來，「然後用吹風機吹妹妹」，此舉讓原PO驚呆了。而女友尷尬解釋，「女生都這樣啊，你大驚小怪！」聞言，原PO困惑詢問「女生真的洗澡完，都會這樣嗎？」

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對此，蘇怡寧狂收到這個詢問，才發現美國婦產科權威醫師岡特（Dr.Jen Gunter）在書中《陰道聖經》（The Vagina Bible）有提醒，「不要用吹風機吹私密處，外陰皮膚的水分是一種保護機制，不宜過度烘乾」。

蘇怡寧認為，「就跟吃生魚片有87分像啊」，大家都知道吃生食有風險，但難道吃了一定會有事？只有孕婦吃生食才會有事？「你平常自己還不是常常吃得很高興，所以感染只會感染孕婦，不會感染一般人？」

蘇怡寧也給予10個關鍵字回應，「理論上的風險，不宜過度！」

此外，也有人又問「不可以用吹風機吹外陰皮膚，但我都這樣耶會不會怎樣？」蘇怡寧直言，「會怎樣？阿你都吹一輩子了，你的妹妹還好好的是吧，恭喜你。」

最後，蘇怡寧強調，「會乾會痛會受傷，不需要說完外陰道皮膚啦，你其他身體的皮膚你用吹風機一直吹一直吹會怎樣？會乾會痛會受傷，那就不要過熱啊，吹太熱你會痛吧？你會不舒服吧？」「簡單說就是，你的身體會告訴你」。

文章曝光後，底下網友笑虧「雖然醫生沒有妹妹不能感同身受，但說到重點，無論那裡皮膚一直吹都會熱啊」、「吹一吹乾爽舒適」、「吹風機也有冷風功能，我懷孕時私密部腫脹敏感，洗完澡吹乾一點的確比較舒適」、「還沒看內文前，我以為要教怎麼吹乾」。