恒大終於公布財報「2年巨虧3.5兆」　想復牌要滿足4大條件

▲恒大公布財報，2年度合計淨虧損達8120億元。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

中國恒大（03333-HK）17日晚間補發2021年度、2022年度及2022年中期業績公告，2年度合計淨虧損達8120億元（約新台幣3.5兆）。恒大目前正在力拚「復牌」當中，公布財報只是復牌的其中一項條件，想要擺脫「摘牌」風險，還有多項條件有待完成。

根據財報，恒大在2021年、2022年度合計淨虧損金額達到8120億元，2021年淨虧損合計6862.2億元，其中歸屬公司股東的損益虧損4760.35億元，非控股權益虧損2101.84億元。

2022年，恒大淨虧損合計1258.1億元，其中，歸屬公司股東的損益虧損1059.14億元，非控股權益虧損199億元。

恒大股票由2022年3月21日起於聯交所停止買賣，根據上市規則，聯交所有權將已連續停牌18個月的任何證券摘牌，最終期限就在2023年9月20日。

根據復牌指引，中國恒大想要復牌需要滿足4項條件

1.按規定公布上市規則規定的所有未公布的財務業績，並解決任何審計保留意見的事項。

2.對於恒大物業134億元的質押擔保被相關銀行強制執行進行獨立調查，公布調查結果並採取適當的補救措施。

3.證明公司遵守上市規則第13.24條的規定，即證券停牌後，定期公布公司有關發展情況。

4.向市場通報所有重要訊息使公司股東和其他投資者可評估本公司的情況。