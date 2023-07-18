　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

恒大終於公布財報「2年巨虧3.5兆」　想復牌要滿足4大條件

▲▼中國恒大,中國恆大。（圖／路透社）

▲恒大公布財報，2年度合計淨虧損達8120億元。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

中國恒大（03333-HK）17日晚間補發2021年度、2022年度及2022年中期業績公告，2年度合計淨虧損達8120億元（約新台幣3.5兆）。恒大目前正在力拚「復牌」當中，公布財報只是復牌的其中一項條件，想要擺脫「摘牌」風險，還有多項條件有待完成。

▲▼恒大公布3份業績報告。（圖／翻攝自恒大）

根據財報，恒大在2021年、2022年度合計淨虧損金額達到8120億元，2021年淨虧損合計6862.2億元，其中歸屬公司股東的損益虧損4760.35億元，非控股權益虧損2101.84億元。

▲▼恒大公布3份業績報告。（圖／翻攝自恒大）

2022年，恒大淨虧損合計1258.1億元，其中，歸屬公司股東的損益虧損1059.14億元，非控股權益虧損199億元。

▲▼恒大公布3份業績報告。（圖／翻攝自恒大）

恒大股票由2022年3月21日起於聯交所停止買賣，根據上市規則，聯交所有權將已連續停牌18個月的任何證券摘牌，最終期限就在2023年9月20日。

根據復牌指引，中國恒大想要復牌需要滿足4項條件

1.按規定公布上市規則規定的所有未公布的財務業績，並解決任何審計保留意見的事項。

2.對於恒大物業134億元的質押擔保被相關銀行強制執行進行獨立調查，公布調查結果並採取適當的補救措施。

3.證明公司遵守上市規則第13.24條的規定，即證券停牌後，定期公布公司有關發展情況。

4.向市場通報所有重要訊息使公司股東和其他投資者可評估本公司的情況。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
桃捷施工　挖出「4000年前文物」
越南不給台灣電子簽、免簽　原因曝光
送錢給兒叫小姐3P 他狂騙議員1395萬
每坪16萬！ 狂吸買家看屋
快訊／雲豹甲車弊案「中興電工沒收20億」　公司回應了
香港波神IG手滑　「小丁翹臀看光」急刪文

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國網友提出「台灣回歸的6大好處」！開心喊：台積電收歸國有

恒大終於公布財報「2年巨虧3.5兆」　想復牌要滿足4大條件

咖啡廳女員工「只穿圍裙」店內閒晃！側面炸裂照瘋傳　老闆報警了

陸正妹只穿圍裙「側乳全看光」　咖啡店喊冤：非本店員工

叫車如開盲盒　寧波8網約車平台遭下架

小學生課間上演「古詩Battle」　每人說一句詩還配手勢

陸生團訪問故宮　最想看毛公鼎、散氏盤

馬英九帶陸生團訪故宮　對「肉形石」最好奇：天生就是一塊肉

颱風泰利登陸前「大批生蠔被沖上岸」　男子興奮狂撿兩麻袋

多人目睹「天空一片橘紅」以為失火　石油公司闢謠：地面火炬燃燒很安全

玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！

雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

轎車無視指揮加速闖路口　員警「狂奔回防」肉身擋車

女兒看「皮卡丘哭」跟著掉淚　媽聽理由好笑又心疼：我在這

陳奕迅被張學友嚇到脫口：WTF！　拒汽車.化妝品...「我要鹽水雞贊助」

柯文哲：CPTPP入會難　直接加入RCEP嚇昏中國

跳蛛在手上突遇蒼蠅出沒　飼主趕走後飛回慘被咬住

中國網友提出「台灣回歸的6大好處」！開心喊：台積電收歸國有

恒大終於公布財報「2年巨虧3.5兆」　想復牌要滿足4大條件

咖啡廳女員工「只穿圍裙」店內閒晃！側面炸裂照瘋傳　老闆報警了

陸正妹只穿圍裙「側乳全看光」　咖啡店喊冤：非本店員工

叫車如開盲盒　寧波8網約車平台遭下架

小學生課間上演「古詩Battle」　每人說一句詩還配手勢

陸生團訪問故宮　最想看毛公鼎、散氏盤

馬英九帶陸生團訪故宮　對「肉形石」最好奇：天生就是一塊肉

颱風泰利登陸前「大批生蠔被沖上岸」　男子興奮狂撿兩麻袋

多人目睹「天空一片橘紅」以為失火　石油公司闢謠：地面火炬燃燒很安全

新北三重後竹圍公園新風貌　汪汪臘腸狗主題遊具超吸睛

佳娜在哪生小孩？　祖雄「月底先回大馬」曝育兒計劃：是個好問題

性慾強＝性能力好？最美博士搖頭　吐「最完美狀態」

女會計上班「心臟衰竭」昏迷！搶救31天奇蹟康復　登門親謝北市消

今年登革熱同時有2型病毒「重症風險↑」　專家曝7大警示徵象要注意

桃捷綠線施工挖出「4000年前文物」　清代、日治鐵道遺構也被發現

工地睡午覺被吵！師傅怒「不做了」　他超內疚：對不起整個工班

蔡正元一張照片網瘋傳「美國航母現蹤台灣」！地點證實：在峇里島

快訊／雲豹甲車弊案「中興電工沒收20億」　公司回應了

穿高跟鞋狂奔「踩到死蟑螂」滑出去！　吳婉君崩潰：差點一起死

老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？

大陸熱門新聞

17歲小弟山澗抓到7隻螃蟹！一查竟是地球新物種

飯菜有異物「似保險套」　校方：鴨子眼球膜

子逝想再生！同居女沒懷孕　男提告

女大生名字超萌　教授不信：請改回來

陸生團赴文大交流　北大生：兩岸同根同源

正妹「只穿圍裙」咖啡廳閒晃！側面炸裂照瘋傳

馬英九帶陸生訪故宮　對「肉形石」最好奇

男減肥每天1餐　四肢無力癱床送醫

東莞高中「天價制服」　要價1.6萬元

女大生「名字太可愛」每天被點名　出勤率超高

陸男貪涼　飲冰鎮綠豆湯誘發腦梗死

兩岸青年企業實踐訓練營開跑

雲南低價團「禁收記者律師」　擔心被偷拍

王令麟拜訪惠買集團　看好陸疫後復甦

更多熱門

相關新聞

比亞迪2023上半年淨利衝453億 6月銷量超越特斯拉3倍

比亞迪2023上半年淨利衝453億 6月銷量超越特斯拉3倍

大陸電動車龍頭企業之一的比亞迪昨（14）日公布2023年上半年業績報告，報告顯示，1至6月，歸屬上市公司股東淨利潤為105億元至117億元人民幣（約453億元至505億元新台幣）。此外，根據大陸乘聯會數據顯示，比亞迪在6月份售出23.1萬輛車，穩居銷量寶座，特斯拉銷量為7.4萬輛，僅排名第8。

台開遲交財報遭罰　邱于芸財產險遭扣押

台開遲交財報遭罰　邱于芸財產險遭扣押

如興等4公司交不出Q1財報　股票恐變壁紙

如興等4公司交不出Q1財報　股票恐變壁紙

市場風險蠢動！　專家：前方還有「艱難財報」埋伏

市場風險蠢動！　專家：前方還有「艱難財報」埋伏

星宇連漲2天！他想解套「賣在55」　網酸：一套再套

星宇連漲2天！他想解套「賣在55」　網酸：一套再套

關鍵字：

恒大財報

讀者迴響

熱門新聞

快訊／熊熊突宣布：我們結婚了！

「敢告NO哥就處理妳」她PO不自殺聲明

直擊《星光4》冠軍登記結婚！

即／夫妻吸金39億落跑　通緝21年終在泰國落網

熊熊閃婚「舊愛還是最美」！

他爆台灣高爾夫球場＝賣淫聚集地！老司機1周吃2個

28歲人妻走斑馬線慘被小黃撞死

行天宮遭控「誘騙」失智翁上億！　女兒秀董事長紙條佐證

熊熊「我硬求的」鬆口結婚原因！

三上悠亞引退　最終作品公布！

「蛇精男」劉梓晨6年前爆紅後消失！近照曝光震驚網友

小紅老師提告NONO被威脅「砍斷妳手掌」　恐嚇私訊曝光！

女模遭拍私密處特寫　攝影師：妳尺度大可以這樣

蕭敬騰未婚妻突曬「蕭寶寶」萌照！16天前才爆懷孕

高雄冰店11人中毒　老闆：我自己也拉肚子

更多

最夯影音

更多
玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！

玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！
雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面