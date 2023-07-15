比亞迪2023上半年淨利衝453億　6月銷量超越特斯拉3倍

▲民眾在車展上體驗比亞迪電動車設備。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸電動車龍頭企業之一的比亞迪昨（14）日公布2023年上半年業績報告，報告顯示，1至6月，歸屬上市公司股東淨利潤為105億元至117億元人民幣（約453億元至505億元新台幣）。此外，根據大陸乘聯會數據顯示，比亞迪在6月份售出23.1萬輛車，穩居銷量寶座，特斯拉銷量為7.4萬輛，僅排名第8。

▲比亞迪電動車受到許多大陸網約車駕駛的喜愛。（圖／CFP）

《每日經濟新聞》報導，對於業績變動原因，比亞迪稱，2023年上半年度，新能源汽車行業保持快速增長，公司新能源汽車銷量在去年同期的高基數上實現強勁增長，市場份額持續提升，繼續強化在新能源汽車行業的領導地位。

比亞迪2日曾公告，6月新能源汽車銷量253046輛，同比增加88.79%，去（2022）年同期銷量134036輛；今（2023）年累計銷量約126萬輛，同比增加94.25%。全年累計銷量同比增長95.78%。

▲特斯拉Model Y。（圖／CFP）

另據乘聯會10日公布的大陸國內乘用車廠商6月銷量榜單顯示，比亞迪以23.1萬輛的零售銷量居首位，超出排名第二的一汽大眾5.2萬輛，緊隨其後的分別為長安汽車（11.8萬輛）和吉利汽車（11.5萬輛），長城汽車則以6.8萬輛的零售量居榜單第10位。至於特斯拉零售量僅約比亞迪的三分之一，共7.4萬輛，排在第8位。