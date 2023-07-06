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台開遲交財報挨罰　名下房地產險被扣押...邱于芸急繳72萬

▲▼台開董事長邱于芸股東會後接受媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲台開董事長邱于芸因公司遲繳財報挨罰，差點連個人名下財產都遭查扣。（資料照／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

台開公司(2841)因連續未依規定公告申報財報，被金管發函限期補行公告又不聽，董事長邱于芸因此遭開罰72萬元，結果邱于芸仍未按期繳納，被函送行政執行署台北分署，執行官調查後，發函表示將查扣邱于芸名下的不動產，邱才趕緊向金管會繳納罰款結案。

台灣土地開發公司近年爆發父女爭奪經營權之亂，被金管會發現，台開這段期間未依規定公告2021年度、2022年第1季、2022年第2季，及2022年度財報，經金管會發函限期補行公告申報後，屆期仍未補交，因此依《證券交易法》規定，在2023年3月間，對台開負責人裁罰新台幣72萬元，4月再次發函催繳不成後，6月9日將案件移送台北行政執行分屬執行追繳。

執行官受理後，很快查到台開董事長邱于芸名下位於台北市的不動產，立即通知地政機關辦理查封登記，並核發命令扣押邱于芸在各銀行、證券商的名下帳戶，避免邱于芸移轉存款債權或股票處分等行為。

邱于芸得知財產遭查扣查封後，趕在執行官前往現場貼封條前，自行到金管會繳納罰款，並在7月4日將繳清證明交給台北執行分署辦理結案。台北分署表示，《證券交易法》規定攸關我國金融市場交易秩序的穩定，如因故違反規定而遭才處罰緩，應於期限內完納，否則移送行政執行，不僅還是得依法繳罰，還會因執行所生費用承受不便，得不償失。

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