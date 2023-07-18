快訊／下班小心暴雨！19縣市豪大雨特報　「災害告警」國家警報響

▲今日各地都有午後雷陣雨。（圖／記者宋良義攝）

記者李宜秦／台北報導

今日午後熱對流發展旺盛，各地都有明顯雨勢，現在正值下班通勤時段，部分縣市正發展劇烈降雨，中央氣象局發布豪雨特報及大雷雨即時訊息，同時針對新竹縣油羅溪(雞油樹下區域)發布災防告警，民眾下班回家途中要小心安全。

氣象局發布豪雨特報，今（18）日臺中市、南投縣地區及新竹縣、花蓮縣山區有局部大雨或豪雨，北部、彰化至臺南、東半部地區及高屏山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防溪水暴漲、坍方及落石，低窪地區請慎防淹水。

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氣象局針對新竹市、新竹縣、苗栗縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

另氣象局針對新竹縣油羅溪(雞油樹下區域)發布災防告警，持續時間至19時15分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

▼氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）

豪雨特報

影響時間：18日下午至18日晚上

＊豪雨：新竹縣山區、臺中市、南投縣、花蓮縣山區

＊大雨：基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣

大雷雨即時訊息示警區域

新竹市 東區

新竹縣 竹北市、竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉、五峰鄉

苗栗縣 頭份市、南庄鄉、三灣鄉