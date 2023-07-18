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獨／起底鐵路警官黑歷史！出身官二代專找正妹警查勤　本人說話了

▲月台追打進廁所，值勤女站務員竟無故遭2乘客狂毆。（圖／記者陳凱力攝）

▲鐵路警察局護車大隊傳出警官性騷女警。（圖／記者陳凱力攝）

記者邱中岳、張君豪／台北報導

鐵路警察局護車大隊1名2線3星主管職警官，被控利用職務之便騷擾警局女下屬，6月初女警循管道投訴表示，當時在送公文時，遭該名警官以手肘碰觸身體私密部位，鐵警局立刻展開性平調查，認為情節重大，立即將該名警官記一大過並拔除主管職務。

知情人士透露，涉性騷的護車大隊警官是警察大學某期行政系畢業，曾任新北市婦幼隊警務員，歷任台北市警局巡官，人事科員等警職。該名警官的行事也有諸多爭議，知情者說：「認識他的人會覺得他很孩子氣，不認識他的同僚多認為他是個怪人。」

據指出，該警官就讀警大期間就充滿爭議，在準軍事化管理的警大校園內，該警官完全不整理內務，棉被不折、寢室散亂，經過隊職官多次糾正無效，原來是他背後有一位3線2星的高階警官爸爸撐腰，據傳警官父親曾赴警大拜託管理幹部，「你們要罵他沒關係，但一定要讓他畢業」。

該警官「順利畢業」後分發到台北某分局督察組當巡官，看到該分局有一名新進基層女警姿色頗佳，竟然天天主動查勤該名菜鳥女警，照三餐跟監般查勤造成女警不勝其擾，女警投訴分局督察組後，督察組長驚覺該巡官行徑實在太誇張，立刻將他簽調到其他查勤區希望遏止巡官專查正妹女警亂象。未料該巡官仍無視查勤區規定，繼續專門查該女警的勤，分局忌諱該警父親是高階警官，只能將他簽調其他分局服務。

該名警官父親已於日前退休，隨即爆出女警性騷指控，案經鐵警局調查認為情節重大屬實，因此核定記一大過並拔除主管職務，同時調整服務單位，至於要調往那個單位，因該警官過往的行事爭議，目前警界各單位高層還在「協議」未有定論。

對於過去黑歷史的起底，被控性騷的鐵路警官指出，針對被女警提出申訴，目前案子在刑事偵查中，這邊就不便表示太多，之前在北市某分局督察組服務，被影射針對特定女警督導勤務，該警官也表示，10多年前在該分局服務，印象中並沒有因性騷、常常找女警督勤而被調離督導區，也沒有發生過類似情事。

該警官並指出，在鐵路鐵察局內被指性騷事件中，目前還在司法調查，「但是真的從來沒有性騷擾、手肘觸碰的事情，請相信我的清白。」

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