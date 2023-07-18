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炎夏音樂饗宴　2023桃園國樂節主題「繽紛」8／6開幕　

▲2023桃園國樂節主題「繽紛」

▲副市長王明鉅表示，桃園國樂節今年邁入第10年，活動主題「繽紛」。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2023桃園國樂節」即將繽紛登場，18日於中壢藝術館舉辦記者會。副市長王明鉅出席活動表示，桃園國樂節已邁入第10年，今年開幕音樂會8月6日《老歌心唱》由金曲歌后張秀卿等音樂人演繹臺灣經典民謠，閉幕演唱會則採跨界合作演出，系列精彩活動將是炎炎夏日中最清涼的音樂饗宴，歡迎大家踴躍參與。

▲2023桃園國樂節主題「繽紛」

▲2023桃園國樂節主題「繽紛」。（圖／新聞處提供）

王明鉅副市長指出，桃園國樂團非常具有特色，未來也將持續有亮麗的精采演出，他也感謝市議會、天成醫療體系、國際扶輪3502地區、財團法人華藏淨宗弘化基金會、竹風建設以及所有國樂老師們，成為桃園國樂節的重要推手，讓桃園國樂節可以順利邁入第10年，期許桃園國樂節越辦越好。

▲2023桃園國樂節主題「繽紛」

文化局表示，「2023桃園國樂節」今年主題為「繽紛」，象徵演出節目多彩豐富，其中8月6日開幕音樂會《老歌心唱》，以國樂為豐富底蘊，由第26屆臺北文化獎得主瞿春泉擔任指揮，攜手金曲歌后張秀卿、美聲歌手林姿吟、跨界主持陳昭瑋，以桃園人文歷史為開端，演繹臺灣經典民謠。

8月12日《蓬瀛長春》特別邀指揮林昱廷、蘇文慶、黃新財、陳如祁帶領桃園市國樂團精心詮釋臺灣極具代表性的十二景點；8月13日《團聚桃園》則邀請臺中「植心樂集」、「屏東藝術民族樂團」展現國樂多姿多采面貌，綻放音樂家獨特演奏風格；8月19日《奏響-南洋風》接軌國際，由桃園市國樂團與馬來西亞禾樂實驗樂團同場飆樂；8月20日閉幕音樂會《繽紛管管》則由鍾耀光、謝韋民指揮帶領桃園市國樂團與桃園市傑出演藝團隊「狂美交響管樂團」跨界合作，激盪出音樂的無限潛能。

▲2023桃園國樂節主題「繽紛」

只要在8月13日前購買音樂會套票，任選4場即享5折優惠，購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活售票系統，更多活動訊息，請上「桃園市國樂團」官網（網址：https://tyuco.taoyuancf.org.tw/）查詢。

包括市議員舒翠玲、市府文化局主任秘書張至敏、中壢區長李日強、扶輪社3502地區總監林淑華、桃園市文化基金會副執行長黃建嘉、桃園市國樂團團長林子鈺、狂美交響管樂團團長謝韋民、國立台灣藝術大學榮譽教授林昱廷、指揮家蘇文慶、中華國樂學會理事長鄭翠蘋、國立臺南藝術大學中國音樂學系專任教授歐光勳、中國文化大學中國音樂學系專任副教授吳宗憲、御樂古箏樂團團長暨藝術總監余御鴻均一同出席活動。

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