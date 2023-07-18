多人目睹「天空一片橘紅」以為失火　石油公司闢謠：地面火炬燃燒很安全

▲網友看到遠處的天空以為發生大火。（圖／翻攝自微博／淺淺知深意，下同）



記者林郁婷／綜合報導

上海市金山區昨日深夜天空出現橘紅色的光，遠遠看去就像是一整片雲燒起來，讓不少民眾以為是失火，紛紛在網路上詢問。對此，有熱心網友留言解答，這是某石油化工公司啟用地面火炬，屬於正常燃燒現象，火光也會逐漸變大，預計持續到隔天傍晚結束。

《澎湃新聞》報導，不少網友昨晚在微博、小紅書發文詢問，上海金山是不是哪裡失火了，地面上某處出現橘色光束，把漆黑的天空也映照成橘紅色，看上去就像是發生嚴重大火。一名網友回覆，「是賽科正常的地火炬燃燒，好像要到明天下午了」，並附上賽科公司的公告連結。





根據賽科公司發布的公告指出，「乙烯裝置已完成大修，於今日起開車投料，同時會開啟地面火炬，火光將有所增大，預計到明天傍晚恢復正常」。

賽科公司也進一步解釋，火炬是能保障生產穩定、減少環境污染的安全設施，通常分為地面和高架兩種，與高架火炬相比，「地面火炬噪音小、熱輻射少、燃燒充分並能最大限度地減少各類污染、更具安全性」，面積近一萬五千平方公尺，相當於兩個標準足球場大小，共有948個火嘴，燃燒時能與空氣充分混合，效率較高，也不會對周圍環境造成影響，「地面火炬燃燒期間，夜間光亮會比白天強，請廣大居民不要誤解及擔心！」

▲賽科公司發布公告提醒。（圖／翻攝自賽科公司微信公眾號）



據了解，經常能在化工廠見到像煙囪的物體，其實專業名稱就叫做火炬，用於處理大量可燃性氣體，避免直接排到大氣中，造成環境污染或爆炸，常見的形式有三種，開放式地面火炬、封閉式地面火炬及高架火炬。

至於形成大面積火光的原因為，霧霾中含有大量小水滴和微小顆粒物，而火炬燃燒後，遇到天空中的雲或霧霾時，小水滴就會對火光形成「漫反射」，導致火炬上方的天空火光較大，遠看就像著火一樣，特別在夜晚更為明顯，但其實是安全現象。