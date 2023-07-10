傻眼！上千元專屬煙花位「看人頭」　上海迪士尼又有黑導遊

▲上海迪士尼煙花位必須「自己花錢」提早卡位 。（圖／翻攝 上觀新聞）

記者任以芳／綜合報導

暑假期間，上海迪士尼樂園天天爆滿，第三方網路平台出現不少坑人服務，甚至有號稱視野極佳的煙花位，全部都是噱頭。來自江蘇的周小姐一家四口付1600元人民幣(約台幣7千元)，跟帶玩導遊買4個專屬煙花位，到現場一看，一張塑膠紙鋪在花壇一角，坐下來的觀看視線被花壇擋住，當下才知道自己被騙了。

陸媒《上觀新聞》報導調查指出，網路直播間、商品櫥窗關於上海迪士尼樂園的相關產品非常多，最近新推出的新噱頭就是煙花位，前排位置價格從159元至299元（單位：人民幣，同下）不等。

報導追蹤一個店鋪名稱為「連雲港贛渝華夏旅行社有限公司」，客服介紹，煙花位大小同價，位於城堡正前方最前端的公共區域，在官方煙花位後面5到10米，所有人可坐在地上觀看，無遮擋，要價198元，換算台幣快1千。業者要求當天18時30分前往城堡前方集合，原因是迪士尼樂園人太多。

▲最前方空地才是上海迪士尼「官方煙花位」，後方是免費觀賞區被網路業者炒作銷售。（圖／翻攝 上觀新聞）

實際前往所謂煙花位，負責帶路的導遊把所有人帶去指定位置，從包包拿出幾個一次性雨衣鋪在地上，叮囑一行在此等待就離開了。此時，距離20時的奇幻光影秀開場，還有80多分鐘。

報導稱，剛好上海下雨，購買「煙花位」的遊客們有些坐不住，而且還要等80分鐘，很多人不停地抱怨著。到了19時40分，前方圍欄前「官方煙花位」有遊客湧入，一個帶著孩子的阿姨相當不滿，「不是說好可以坐在前排看煙花嗎？我花了1000多元買的！」

原來這家人購買的是2480多元一人的導遊套餐，包含8個遊樂項目的「快速通道」和煙花位。另一位遊客補充說明，「當時說是Vip煙花位，結果是自己提前過來佔位置？導遊一人收400元，簡直坑人！」

據了解，上海迪士尼確實有「官方煙花位」，地點在城堡最前方的位置包含尊享導覽、皇家宴會廳等多個渠道的預約位置，由官方工作人員帶領進入。至於遊客自己網路上買的「煙花位」是公共區域，先到先得。

換句話說，遊客根本不用到網路上買，自己早點卡位，一樣能看到煙花秀，網路上根本是坑人的噱頭，許多遊客為了滿足孩子想看煙花心願，最後都被網路拍賣上「文字遊戲」的套路欺騙。

至於「迪士尼導遊」正規嗎？《上觀新聞》報導指出，迪士尼官方客服表示，樂園內只有「尊享導覽」可提供6小時的陪玩服務，期間可從快速通道無限次暢玩項目。建議所有遊客僅通過，上海迪士尼度假區官方渠道購買度假區的相關產品和服務。避免受騙上當，落入黃牛或者「黑導遊」的陷阱。