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上海推動「隨申碼」　迭代升級為「城市碼」

▲▼上海推動「隨申碼」，迭代升級為「城市碼」。（圖／翻攝微博）

▲上海推動「隨申碼」，迭代升級為「城市碼」。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

上海近日打算將「隨申碼」向「城市碼」的功能升級。目前上海已制定新版「隨申碼」標準規範和管理制度，升級建設「隨申碼」運行管理平台，並建立「隨申碼」全方位運行支撐體系，未來上海將從三個方面迭代升級「隨申碼。」

上海市大數據中心副主任朱俊偉介紹，「隨申碼」是上海市2020年推出的市民、企業二維碼數字名片，三年多來經歷了多個版本的快速迭代，「隨申碼」推出以來，在看病就醫、交通出行等領域創新應用方式，為用戶提供便捷化、一站式服務新體驗。

據《人民網》報導，上海是大數據中心正在加快推進「隨申碼」向「城市碼」的功能升級，建構「一人一碼、一企一碼、一物一碼」全方位的城市服務和治理體系，目前升級建設「隨申碼」運行管理平台，建立「隨申碼」全方位運行支撐體系。

報導提到，「隨申碼」未來將從3個方面迭代升級，深化個人服務，深化完善線下政務服務看病就醫、交通出行、文化旅遊、社會治理等場景，提供便捷「一碼服務」體驗；加強企業服務，推進「企業隨申碼」在信息公示，打造企業數字名片，為企業量身定制政府提供的公共服務。

此外，對城市佈建分級分類歸碼，市民歸碼後可知道城市部件（如公用設施、道路交通設施、園林綠化設施、歷史文化建築等）管理主體、空間地理等屬性信息，再疊加區塊裡等創新技術，實現可監管、可溯源的「碼上管理。」

報導還提到，2022年10月以來，上海市大數據中心在市科委等單位指導下，推出上海「隨申碼」應用創新大賽，旨在向全是創新人才及企業徵集實用、好用「隨申碼」應用方案，讓「隨申碼」更好融入市民日常生活和企業日常經營。

▲▼上海推動「隨申碼」，迭代升級為「城市碼」。（圖／翻攝微博）

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