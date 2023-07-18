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南投民和國中濁岸合唱團　今遠征世界青少年合唱節大賽

▲民和國中濁岸合唱團出國參加今天開始的世界青少年合唱節大賽。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲民和國中濁岸合唱團出國參加今天開始的世界青少年合唱節大賽。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

榮獲今年全國鄉土歌謠比賽雙料特優冠軍的南投縣民和國中濁岸合唱團，已出國參加今天起到24日於韓國舉辦的濟州第五屆世界青少年合唱節競賽；縣長許淑華鼓勵濁岸合唱團的孩子們全力以赴、爭取最好的成績，為南投及台灣爭光，也感謝所有贊助濁岸合唱團出國比賽旅費的企業社團及個人，並承諾縣府會投入更多經費支持學校藝文團隊出國比賽。

許淑華於10日專程到校授旗，授旗儀式由民和國中校長蔡秋菊主持，大力贊助經費的前水里鄉長江龍漢及濁岸合唱團員心目中的大學長縣議員全文才也出席參加；濁岸合唱團員則表演「拍手歌」等歌曲迎賓，同時驗收先前集訓練唱的成果。

▲民和國中濁岸合唱團出國參加今天開始的世界青少年合唱節大賽。（圖／南投縣政府提供）

許淑華說，民和國中濁岸合唱團參加今年全國鄉土歌謠比賽，榮獲東南亞系特優與原住民語系雙料特優冠軍，也代表台灣參加2023年韓國濟州第五屆世界青少年合唱節競賽，與全世界20支優秀合唱團競爭交流；該合唱團35個孩子有機會參與這項重要的出國競賽學習之旅，不僅是個人成長最重要的經歷，也期待他們能拿到好成績、凱旋歸來，成為南投和台灣的驕傲。

▲民和國中濁岸合唱團出國參加今天開始的世界青少年合唱節大賽。（圖／南投縣政府提供）

蔡秋菊指出，濁岸合唱團近3、4年來連續榮獲全國特優，學校師生利用課餘來籌措出國費用時，不僅獲得各界企業集團邀約公益表演、南投燈會表演等獎學金，學校也申請到國教署、原住民委會出國費用，更感謝信義房屋、全林科技吳董、首都扶輪社、水里鄉與信義鄉各界好友一起幫忙，在短短2個月內快速籌到180萬元出國經費，順利成行。

蔡秋菊表示，民和國中濁岸合唱團有幾個靈魂人物：指揮老師張渝姍是少數到偏鄉學校服務後，將部落傳唱的原住民歌曲改編成合唱團多聲部樂曲的能手，其無私地提供與教導，讓許多孩子從合唱比賽中找到自我定位與信心；藝術總監幸美芳動作引導，與文化傳承幸美花老師、松惠玲老師族語發音指導，讓濁岸孩子們在舞動的肢體語言動作中，展現更有感染力、穿透力的布農歌聲，動作與聲音融為一體，這種感動也穿越了語言與國界。

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