4部本土網漫改編影視！人氣作品《引路人》由紅衣小女孩公司翻拍

▲LINE WEBTOON來台9周年，4部人氣本土網漫將影視化。其中人氣作品《引路人》將由「紅衣小女孩」公司翻拍。（圖／LINE WEBTOON）

記者林育綾／綜合報導

網漫平台LINE WEBTOON今（18）日慶祝登台9周年，目前在台灣市場繁體中文作品累積超過千部，本土作品數量年增超過4成，達到超過200部的成績。同時也分享IP影視化成果，共有4部作品將翻拍，其中以台灣民俗神祇為背景的《引路人》已與影視公司「紅衣小女孩」正式簽訂影視化計畫。

LINE WEBTOON首度分享全球「WEBTOON Ｗith」計畫，平台以四大面向支持創作者，包括開放式創作平台、作品全球化、分潤多樣化、技術開發，為網漫產業、創作者建構健康的生態系統。台灣事業部總經理崔準榮表示，WEBTOON Ｗith是一個系統性的創作者成長計劃，從創作新秀到連載作品，都有對應的系統，支援不同發展階段的創作者，提供創作者最適合的資源與舞台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

崔準榮表示，台灣近年也在「分潤多樣化」的發展有很好的成果，目前已累計4部台灣IP，簽下影視授權，希望今年在「經紀約計畫」中，台灣本土作品數簽約數可以超過3成，讓更多台灣作品有拓展多元IP的發展機會。

因應IP內容產業的發展浪潮，LINE WEBTOON自2021啟動「經紀約計畫」開始，為台灣在地作品拓展合作機會，像是戲劇改編、電影、遊戲，等不同創意的IP發展。藉由延伸的IP合作，不單是讓創作者帶入多元收益，也能透過IP合作的討論度，將不同的受眾帶回平台，是一個共創共生的流量循環。

▲驚悚題材的《要是未曾相遇就好了》，剛宣布授權與「狼谷娛樂」作為影集的規劃。（圖／LINE WEBTOON）

目前累積4部即將影視化的作品，包括以台灣民俗神祇為背景的人氣作品《引路人》，繼IP遊戲化後，已與影視公司「紅衣小女孩」正式簽訂影視化計畫，正在劇本調整階段。以驚悚題材深受讀者歡迎的《要是未曾相遇就好了》，剛宣布授權與「狼谷娛樂」作為影集的規劃。

人氣驚悚網漫《黑盒子》則是LINE WEBTOON第一個在台灣正式進入拍攝的作品，目前影集積極籌拍中；另外已籌備一段時間的《宅男打籃球》也進入選角的階段，預計在2024年上半年正式開拍。

▲《宅男打籃球》將影視化改編，目前已進入選角的階段。（圖／LINE WEBTOON提供）



為歡慶9周年，LINE WEBTOON也推出特別活動，即日起至7/25只要下載並登入APP，完成指定任務，就有機會獲得Apple Watch Series 8、Marshall Willen 迷你攜帶式藍牙喇叭、LINE WEBTOON回饋型代幣、作品周邊等好禮。

▲LINE WEBTOON來台9周年，也發起參加指動任務抽獎活動。（圖／LINE WEBTOON）

此外，文策院近來積極到海外舉行漫畫推介會，包括日前到法國巴黎進行兩場台漫活動，由於法國閱讀市場向來十分偏好漫畫，目前消費者在市場上購入的書籍之中，有3分之1是漫畫，特別是日系漫畫的銷售數字在近年明顯攀升，因此期待台漫的日系風格作品，有機會搶進法國市場。

而不久前，文策院也特地到泰國曼谷，搶攻BL（Boy’s Love）漫畫市場，舉行BL主題的漫畫推介會，吸引近百位在地相關業者出席交流。有泰國知名數位平台編輯大讚，相較於泰國作品有時口味太重，不是人人都喜歡，「台灣的作品看起來很新鮮，內容也很輕鬆，很容易消化」，相信在泰國會很有市場。