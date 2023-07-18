市佔率100%！嚴重氣喘用藥「混入玻璃碎片」　1939盒限期回收

▲舒肺樂凍晶注射劑。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

市占率100%的嚴重氣喘用藥「舒肺樂凍晶注射劑」驚爆混入玻璃碎片，2批號、1939盒啟動回收。食藥署表示，目前廠商仍有1批藥品，約1512盒可供應，會持續與原廠協調輸入事宜與替代藥品，避免釀成缺藥危機。

荷商葛蘭素史克藥廠生產的「舒肺樂凍晶注射劑」適應症為嚴重氣喘維持治療，主要用於表現型為嗜伊紅性白血球的嚴重氣喘且控制不良6歲以上病人，以及嗜伊紅性肉芽腫併多發性血管炎成人病患上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

食藥署副署長陳惠芳表示，該案是接獲醫院不良品通報，在批號MX9M產品中發現異物混入，經廠商調查為玻璃碎片，研判可能是在製程時被引入到待充填的玻璃小瓶中，因無法排除影響範圍，故啟動相同批號生產的半成品藥品回收。

陳惠芳表示，此次受影響的2個批號分別為MX9M、S34T，效期都到115年10月22日，後者是預防性回收。兩批號合計輸入量2591盒，銷售到市面1939盒，該藥品健保年度使用量4689瓶，市占率100%。目前業者上有1批藥品、約1512盒可供應，並與原廠協調陸續輸入事宜。

食藥署已要求廠商應於112年8月7日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。