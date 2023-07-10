搶救氣喘兒！花蓮女奔警所求助　警鳴笛開道及時送醫

▲員警開啟警笛開道，讓計程車尾隨在後。協助護送至花蓮慈濟醫院急診室急救。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉一名張姓婦人7日乘計程車焦急衝到轄區派出所表示，兒子氣喘突然發作，希望警方幫忙開道交通疏導，員警看到計程車內兒童臉色蒼白不斷喘氣，立即以警車開啓警笛開道，即時將張姓母子護送到醫院急救後沒有大礙。

吉安警分局志學所警員秦伯琳當天中午擔任值班勤務，突然有民眾搭乘計程車至派出所尋求協助，稱自己的兒子氣喘突然發作，希望警方幫忙開道交通疏導好讓氣喘的小孩能以最快的速度到達醫院接受治療。

員警看到計程車內兒童臉色蒼白不斷喘氣，深怕這名兒童會有生命危險，立即上車開啟警笛，讓計程車尾隨在後，協助護送至花蓮慈濟醫院急診室急救。

▲警車開道節省1倍時間到急診室急救。

吉安警方鳴笛開道，原本25分鐘路程縮短至14分鐘抵達，最後平安將患者送到醫院，經急救後孩童已脫離險境無生命危險。

警車協助開道將男童以最快速度送到醫院治療而脫險，孩童母親非常感謝警方的救援，很謝謝員警的熱心協助。

吉安警分局呼籲民眾若有緊急就醫情形，建議優先通知救護車前來救護，在第一時間具有專業救護人員及救護器材，能給予較佳的醫療協助，較可避免傷勢擴大嚴重。

