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ET專訪／大赦房東、稅金分離　柯文哲祭4招讓租屋補貼敢申請、拿得到

▲▼台灣民眾黨主席柯文哲專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣民眾黨主席柯文哲專訪。（圖／記者湯興漢攝）

◎採訪：袁茵、陳家祥、陶本和
◎攝影：湯興漢、陳家豪
文／陳家祥

民眾黨主席柯文哲日前出席由黃國昌、館長舉行的公平正義救台灣集會獲得不少掌聲。他在接受《東森新媒體ETtoday》專訪談及居住正義時說，「複雜的問題不可能簡單的解決」，單單社會住宅的選址上就牽涉到TOD、EOD的規劃，都要花上20年的時間，直言現在的政府沒有遠見；此外，他也拋出「租賃所得分離課稅」、「房東大赦條款」、「公益出租降稅」、「房客檢舉獎勵機制」等，要讓租屋補貼看得到也吃得到。

「複雜的問題不可能簡單的解決。」談到居住正義，柯文哲從社會住宅開始說起，從找地開始就是複雜問題，因為牽涉到「交通導向的都市計畫（TOD）」、「教育導向的都市計畫（EOD）」；他舉例，台灣少子化學生剩下3分之1，學校的地就要釋出，如果說要求全台灣每個縣市政府訂出20年的併校計畫，絕對做不到，所以一開始就要想好，然後用20年的時間解決。

至於交通導向的都市計畫，柯文哲直言，一定會牽涉到北北基桃，從蓋捷運線的設計、每個捷運站方圓500公尺內容積率要放多少，「所以社會住宅絕對不是台北市政府可以決定的」，行政院要成立一個專案辦公室，把水利、交通、社宅、都市計畫重整，直言現在國家最慘的就是，每天都在講屁話、講空話，實事沒有人做，「社會住宅不是這樣蓋的」。

而柯文哲過去不時就會因社宅議題與中央槓上。他直言，中央蓋社會住宅一定不會成功，為什麼？過去蓋社宅里長就帶群眾來抗議，透過社會局、民政局、警察局等，去跟地方溝通；他也坦言，過去是地方政府去妥協，「中央政府來怎麼蓋？一定蓋不起來，因為他沒有工具可以用」。

柯文哲重申，要鼓勵聰明的人，單單社會住宅的選址，TOD計畫就要15年以上，現在台北市在在蓋環狀線，如果回到30年前，一開始在做捷運線的時候就把都市計畫放進去，不會現在今天這個樣，「30年前在規劃捷運線就把都市計畫放進去。這書上都有，這個國家怎麼這麼弱智？到底有沒有在讀書？」

▲▼台北市房產配圖,台北市,房地產。（圖／記者邱顯燁攝）

此外，柯文哲也談到稅制問題。他指出，不管叫空屋稅、多屋稅還是囤房稅，有各種講法，過去台北市政府有試過空屋稅，後來發現稽徵成本很高，「為什麼？因為你如何證明這個是空屋？後來我們就用電費跟水費，結果真的真的有人真的為了怕被稽徵，水龍頭整天打開」。

柯文哲認為，最簡單的就是多屋稅，有幾棟房子稅就越高，過去台北市單一且自助最低降到0.6%、最高是3.6%，差6倍；其他縣市最低是1.2%、最高不管幾戶都是1.5%，「這沒有效果」，假若台北2棟、台南2棟、高雄2棟就課不到，應該要全國統一全部併用稅率。

事實上，這與中央日前拋出的「囤房稅2.0」概念相同，中央甚至將非自住的稅率加重到最重4.8%。但柯文哲直言，人家都說民進黨執政7年突然想到，「所以我昨天講，這個遊行遊行不是沒有用，如果沒有這個遊行的話，他也是不理你，現在遊行他又呼嚨你一下要囤房稅，下個會期是最後一個會期，你覺得會過嗎？」

另外，柯文哲還提到，推動租金補貼也有些問題需要解決，例如租屋市場的黑市問題，「現在台灣的租屋市場應該8成以上是黑屋，要解決，租房子都沒有報稅」，要建立檢舉制度。

柯文哲還主張，應該要推出房東大赦令，針對誠實申報房東不行使過往欠稅核課，增加誘因讓房東不鑽漏洞、遵循法規合法報稅。此外，還有租賃與所得分離課稅，因為現行租屋所得是併到綜合所得稅裡，要有一個誘因讓分離課稅來；以及公益出租人降稅優惠等，一定要配套措施。

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