肺炎居全國10大死因第3　南投65至70歲免費接種肺炎鏈球菌疫苗

▲設籍南投縣65至70歲長者即日起可免費接種1劑肺炎鏈球菌疫苗。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

依據衛福部疾病管制署資料統計，肺炎高居全國10大死因第3名，南投縣衛生局提醒，民眾家中若有65歲以上長者、5歲以下嬰幼兒、免疫低下患者或長期慢性病患者等肺炎鏈球菌感染症（IPD）的高風險族群，請多加留意身體健康狀況，感染肺炎鏈球菌常引起多種侵襲性病症，主要包括敗血症、肺炎、腦膜炎、關節炎及心包膜炎等，若有咳嗽、氣喘、胸痛或是頭痛、頸部僵硬、嘔吐、意識不清等症狀，請儘速就醫。

縣府衛生局表示，除配合中央推動71歲以上長者接種23價肺炎鏈球菌疫苗，自今天起「設籍南投縣的65至70歲長者」只要持身分證及健保卡雙證件，即可免費接種1劑肺炎鏈球菌疫苗（PPV23），透過疫苗接種提升長者自我保護力，降低長者感染肺炎風險及重症死亡率。

衛生局長陳南松呼籲家長，請依幼兒常規預防接種時程，按時攜幼兒至全縣衛生所或合約院所完成13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）接種；家中長者平時應養成良好衛生習慣，也要接種疫苗增加保護力，肺炎鏈球菌疫苗（PPV23）全年均可接種，也可與COVID-19疫苗同時接種。

南投縣共49家合約院所可接種肺炎鏈球菌疫苗（PPV23），名冊詳見：https://reurl.cc/94WeQa，若有相關疑問，亦可撥打本縣防疫專線049-2220904洽詢。