德國恐報廢2億劑新冠疫苗　1380億打水漂

▲德國最後恐有2億劑疫苗過期報銷，總價值上看40億歐元（約新台幣1386億元）。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

德國至今已報廢8300萬劑新冠疫苗，成本約16億歐元（約新台幣555億元），手上還另有1.2億劑未使用，隨著疫情趨緩、疫苗接種率下降，數量龐大的疫苗庫存難以消耗，最後恐怕有多達2億劑疫苗過期報銷，總價值上看40億歐元（約新台幣1386億元）。

根據Politics報導，德國衛生部數據指出，德國2022年底報廢5400劑新冠疫苗，而今年第一季度又丟了2900萬劑，若加上第二季度的數據，實際報廢量可能更高。

由於疫情趨緩，接種疫苗的人數越來越少，德國目前還有1.2億劑疫苗庫存，就算秋季接種率回升，也不太可能大幅消化疫苗劑量。歐洲疾病預防控制中心（European Union’s disease control agency）最新數據顯示，德國近一個月中接種疫苗的人數僅有約1730人。

今年第一季度報廢的2900萬劑疫苗中，每劑23歐元的莫德納（Moderna）共報廢500萬劑、每劑19.5歐元的輝瑞/BNT共報廢1800萬劑，最後600萬劑則是每劑19歐元的Novavax。若依類似比例對剩餘1.2億劑疫苗進行假設，報廢加上庫存疫苗總價值約40億歐元（約新台幣1386億元）。