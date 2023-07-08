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「5億高中生命案」最高檢察署要求重啟調查　賴母盼高大成參與

▲▼法醫高大成表示，人體只要吸入60%的一氧化碳就會不治。（圖／ETtoday資料照，下同）

▲檢察總長指示重啟調查5億高中生墜樓案，賴家希望法醫高大成能參與，對此高大成也回應，若高分檢答應，他當然願意協助。（圖／ETtoday資料照）

記者游瓊華／台中報導

震驚全台的5億賴姓高中生墜樓命案，檢方日前偵結，將夏姓配偶殺人罪不起訴，但紛擾仍未落幕。面對質疑聲浪不斷，檢察總長邢泰釗出手，指示台中高分檢重新調查。對此，賴母的委任律師許哲維今（8）日發表三點聲明，感謝檢察總長，但也希望重新調查時，讓法醫高大成參與。高大成接受電訪時回應，若高分檢願意，他當然答應協助。

賴母委任律師許哲維今天發布聲明指出，第一點，謝謝全國願意持續關心本案的台灣人，因為有您們的正義感，才能讓本案有重見曙光的可能；第二點，謝謝檢察總長及各級檢察官願意重視本案，希望能就先前偵查程序中仍存有之疑點予以詳查，以還受害者公道；第三點，如有續行偵查，希望檢察機關能酌採家屬之建議，使高法醫能加入重新解剖之程序。

▲▼5億高中男5月4日當天原本要抱著父親骨灰罈進塔，不料竟墜樓身亡。（圖／ETtoday資料照）

▲5億高中男5月4日當天原本要抱著父親骨灰罈進塔，不料竟墜樓身亡。（圖／ETtoday資料照）

剛滿18歲賴姓高中生，生前獲得父親贈與市值約5億元房產，未料在父親告別式隔日、5月4日和協助處理相關過戶事宜的夏姓地政士之子，無預警辦理婚姻登記，且2小時後就被發現從夏姓配偶住處墜樓身亡，賴生母親質疑愛子遭謀財害命，控告夏姓父子涉嫌殺人以及假結婚偽造文書等罪。

檢方調查過程中，賴母委託民間法醫高大成協助，高大成到現場協助勘驗，發現墜落距離過近、血跡噴濺量少、屍體只有左手出現骨折等情形，都與過往的高處墜落案例不同，懷疑賴生可能生前遭人注射藥劑，不能排除他殺的可能。

但台中地檢署在歷經1個月的調查後，大動作召開記者會一一釐清各界疑點，包括，死者身上的針孔是急救時，醫護人員施打針劑所造成；解剖報告中無酒精反應，不排除死者是從10樓墜下後，撞擊樓下突出屋簷，再落到地上，因此體表沒有裂開，倒臥現場沒有血跡噴濺，但胸腹部臟器破裂，內出血達800c.c.，兩肺破裂塌陷產生血胸，無法呼吸而死等，排除他殺可能。最終夏姓配偶殺人罪不起訴，但隨機找路人作證，疑似假結婚，依涉嫌使公務員登載不實的偽造文書罪起訴夏姓配偶。

此結果公布讓社會譁然，賴姓高中生的母親不服，已經委請律師對殺人罪不起訴部分提請再議，更有網友串連發動抗議遊行。對此，最高檢察署檢察總長邢泰釗在昨（7）日彙整發交台高檢台中分屬，請該署指派富偵查經驗的檢察官，依《刑事訴訟法》第 258 條規定，詳予審酌偵查是否完備，釐清民眾疑慮，以安定民心。

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