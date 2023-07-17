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克里米亞議長控烏克蘭恐攻　大橋「道路斷裂」畫面瘋傳

▲▼ 克里米亞大橋（Crimean Bridge） 。（圖／路透）

▲依據路透社17日拍攝到的畫面，克里米亞大橋上午沒有車輛通過。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

克里米亞大橋17日凌晨發生爆炸事件，造成一對男女死亡，兩人的女兒受傷住進加護病房，網路也開始流傳未經證實的大橋損壞照片，就連親俄派媒體也公布道路斷裂的片段畫面。克里米亞議會議長指控這起事件為基輔政權的恐怖攻擊行動。

綜合CNN、路透、衛報報導，克里米亞大橋（Crimean Bridge，又稱克赤大橋）連接俄羅斯本土與克里米亞半島，總長19公里，但依據路透社17日拍攝到的畫面，橋上沒有車輛通過。依據未經證實的圖像，橋上金屬護欄早已扭曲，現場也有殘骸，也有一輛受損的汽車；另有行車記錄器畫面顯示事發後不久司機突然煞車。

另據親俄派媒體Crimea 24稍早播出的畫面，部分行車道消失，似乎是掉進水中。這段畫面是從附近未受損的鐵路橋上所拍攝。

截至目前，克里米亞大橋受損程度仍待確認，俄方已說明大橋有受損，未波及到柱子，但並未說明橋樑是因為何種原因受損。依據俄羅斯Telegram頻道「灰色地帶」（Grey Zone）稍早消息，在當地17日凌晨3時4分以及3時20分，大橋發生兩次襲擊事件，損壞橋樑部分結構。

別爾哥羅德州長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）表示，已在網路影片中看到一輛別爾哥羅德車牌號碼的受損車輛，事件造成一名女孩受傷，正在加護病房接受治療，若狀況允許將轉送至別爾哥羅德州接受治療，女孩父母已經過世。

克里米亞議會議長康斯坦丁諾夫指控，大橋發生的緊急事件就是烏克蘭當局的恐怖襲擊，「基輔恐怖主義政權犯下新的罪行，他們襲擊克里米亞大橋」。

不過烏克蘭南部軍事指揮部發言人胡梅紐克（Natalia Humeniuk）表示，這起事件可能是莫斯科方面的挑釁行為，「這是克里米亞當局和侵略國解決問題的典型方式。烏克蘭敖德薩軍政府發言人布拉楚克（Serhiy Bratchuk）發布一張部分橋樑斷裂的照片，但不清楚是否與這次的事件有關。

烏克蘭國防部情報總局發言人尤索夫（Andriy Yusov）對於大橋受損的原因不予置評，但指出大橋損壞將給俄軍帶來後勤問題，因為俄羅斯把這座橋當作運送部隊、物資的主要物流樞紐，「這給烏克蘭國防軍帶來潛在優勢」。尤索夫並未宣稱烏克蘭對這起事件負責。

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