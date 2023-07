俄外交部：烏克蘭無人艇襲擊克里米亞大橋　美英情報機構參與

▲克里米亞大橋17日遇襲受損。(圖/翻攝自RT на русском)

克里米亞大橋17日凌晨爆炸受損,俄羅斯政府表示,這是烏克蘭2艘水面無人艇發動的恐怖攻擊,造成2人死亡、1人受傷。在此之際,烏克蘭安全部門消息人士也透露,這次的襲擊是烏克蘭國家安全局以及烏克蘭海軍展開的特殊行動。

綜合俄羅斯衛星通訊社、RT等報導,俄羅斯外交部17日發聲明指出,鎖定克里米亞發動攻擊的決定是由烏克蘭官員及軍方做出,外交部發言人沙卡洛娃(Maria Zakharova)說,「今天對克里米亞大橋的襲擊是基輔政權所為」,且烏克蘭官員及軍方是在美國、英國情報機構和政治人物的直接參與下做出決定。

國家反恐委員會(NAK)同日也發布關於克里米亞大橋事件的聲明,內容提及,當地凌晨3時左右,克里米亞半島與俄羅斯之間的重要道路遭到烏克蘭2艘水面無人艇襲擊,造成大橋部分道路遭到破壞,有2名成年人死亡,一名孩童受傷。執法機構正展開必要行動與偵查,按恐怖主義活動進行刑事立案。

此前,克里米亞24電視台播放大橋受損的現場畫面,路面明顯受損,稱這是火車乘客拍攝到的畫面,橋墩完好無損。

與此同時,烏克蘭安全部門消息人士也向BBC透露,大橋事件是烏克蘭國家安全局以及烏克蘭海軍展開的特殊行動,「抵達大橋很難,但最後成功做到了」。另外,烏克蘭網站censor.net援引安全部門消息指出,烏克蘭情報機構就是此次事件的幕後主使者;烏克蘭安全局局長馬柳克(Vasyl Malyuk)曾經說過,克里米亞大橋是「合法目標」。

