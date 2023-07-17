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俄外交部：烏克蘭無人艇襲擊克里米亞大橋　美英情報機構參與

▲▼ 克里米亞大橋17日遇襲受損。（圖／翻攝自RT）

▲克里米亞大橋17日遇襲受損。（圖／翻攝自RT на русском）

記者詹雅婷／綜合報導

克里米亞大橋17日凌晨爆炸受損，俄羅斯政府表示，這是烏克蘭2艘水面無人艇發動的恐怖攻擊，造成2人死亡、1人受傷。在此之際，烏克蘭安全部門消息人士也透露，這次的襲擊是烏克蘭國家安全局以及烏克蘭海軍展開的特殊行動。

綜合俄羅斯衛星通訊社、RT等報導，俄羅斯外交部17日發聲明指出，鎖定克里米亞發動攻擊的決定是由烏克蘭官員及軍方做出，外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）說，「今天對克里米亞大橋的襲擊是基輔政權所為」，且烏克蘭官員及軍方是在美國、英國情報機構和政治人物的直接參與下做出決定。

國家反恐委員會（NAK）同日也發布關於克里米亞大橋事件的聲明，內容提及，當地凌晨3時左右，克里米亞半島與俄羅斯之間的重要道路遭到烏克蘭2艘水面無人艇襲擊，造成大橋部分道路遭到破壞，有2名成年人死亡，一名孩童受傷。執法機構正展開必要行動與偵查，按恐怖主義活動進行刑事立案。

此前，克里米亞24電視台播放大橋受損的現場畫面，路面明顯受損，稱這是火車乘客拍攝到的畫面，橋墩完好無損。

與此同時，烏克蘭安全部門消息人士也向BBC透露，大橋事件是烏克蘭國家安全局以及烏克蘭海軍展開的特殊行動，「抵達大橋很難，但最後成功做到了」。另外，烏克蘭網站censor.net援引安全部門消息指出，烏克蘭情報機構就是此次事件的幕後主使者；烏克蘭安全局局長馬柳克（Vasyl Malyuk）曾經說過，克里米亞大橋是「合法目標」。

►克里米亞議長控烏克蘭恐攻　大橋「道路斷裂」畫面瘋傳
►克里米亞大橋傳遭攻擊　俄羅斯證實大橋受損2死1傷
►快訊／克里米亞大橋傳出爆炸聲　俄羅斯宣布交通暫停

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