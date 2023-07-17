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克里米亞大橋傳遭攻擊　俄羅斯證實大橋受損2死1傷

▲▼ 克里米亞大橋（Crimean Bridge） 。（圖／路透）

▲圖為克里米亞大橋（Crimean Bridge） 。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯17日宣布克里米亞大橋（Crimean Bridge）交通暫時關閉，烏克蘭則稱大橋凌晨傳出爆炸聲，多間外媒披露大橋遭遇2次攻擊。目前俄羅斯尚未證實是否有遇襲一事，但表示大橋有出現受損，且造成一對夫妻死亡，兩人的女兒受傷。

綜合CNN、衛報等報導，俄羅斯官媒17日聲稱發生緊急事件導致大橋交通中斷，由俄羅斯扶植的克里米亞首長阿克肖諾夫（Sergei Aksyonov）透露危機處理中心已經成立，緊急救援人員、執法人員被派往前往現場處理。已知事發地點在大橋第145根柱子，位置接近克里米亞半島一側。

烏克蘭媒體RBC-Ukraine稍早指出，大橋凌晨傳出爆炸聲。依據俄羅斯Telegram頻道「灰色地帶」（Grey Zone）消息，在當地17日凌晨3時4分以及3時20分，大橋發生兩次襲擊事件，損壞橋樑部分結構。

俄羅斯截至目前官方尚未證實大橋遇襲的消息，也未透露大橋受損程度。不過俄羅斯交通運輸部稍早說明，大橋橋樑跨距間路基受損，橋墩仍支撐橋跨結構。別爾哥羅德州長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）指出，來自別爾哥羅德地區的一對夫妻在這起緊急事件中喪命，兩人的女兒受到輕傷。

克里米亞大橋是連接克里米亞半島及俄羅斯卡斯洛達地區（Krasnodar）的大橋，由俄羅斯耗資建造，在2018年開通時，總統普丁親自參加典禮儀式。不過2022年10月，橋上一輛裝有炸藥的卡車行駛期間爆炸，導致大橋結構嚴重受損；在歷經數月修繕後，道路、鐵路交通才恢復。

►快訊／克里米亞大橋傳出爆炸聲　俄羅斯宣布交通暫停

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