3少年小烏來溺斃…新北3屁孩跨大豹溪警戒線跳水！還嗆警消三字經

▲3名少年在大豹溪下違規跳水，遭警消制止卻辱罵三字經。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞、戴若涵／新北報導

桃園市復興區11日下午發生溺水意外！7名國三生不顧該處設立多個禁止戲水告示，仍前往跳水，其中3人不幸溺斃。而新北市三峽區大豹溪也多次傳出死亡意外，日前3名15歲少年無照騎車到該處，甚至跨越警戒線準備要跳水，遭消防人員勸阻竟還出言辱罵，被警方依法開罰。

15歲邱姓、陳姓、林姓少年6日下午2時許相約出遊，3人無照騎乘2台機車到新北市三峽區大豹溪金龍橋下戲水，由於該處水域時常發生溺水事件，在附近執行水安勤務的消防隊員一見到邱姓少年跨越警戒線，爬上大石準備跳水，隨即吹哨制止。

不料，邱姓少年不聽勸，甚至還用三字經辱罵消防隊員，包括「X你娘」、「X掰」等語，消防見狀轉報警方，員警到場後，將邱姓少年帶回派出所，先依妨害公務罪偵辦，另外，無照騎車的部分，依規定開罰並扣車，跳水部分則依違反《水域遊憩管理辦法》第8條規定，得處罰1萬以上5萬元以下罰鍰。

▲桃園7名國三生在禁止戲水水域跳水，其中3人溺斃。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

而天氣炎熱溺水事件頻傳，桃園市復興區小烏來天空步道下方(宇內溪上游)11日下午發生溺水事件，7名國三生為慶祝高中放榜，11日中午相約前往該處戲水，不料，才進行第一次跳水，就有5人被漩渦捲入，其中2人奮力游上岸，體力不支受困對岸，另外3人則是受困水中，被救上岸時均已失去生命跡象，經緊急送醫搶救後，仍不幸宣告不治，讓家人心碎不已。

警消呼籲，民眾夏日戲水除了要慎選地域外，最好還要有家人及朋友的陪同，除了考量自身安全，千萬不要到不熟悉的地方玩水，而公告禁止戲水區域，也絕對不要冒險下水，避免發生危險！