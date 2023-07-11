跨大豹溪警戒線跳水「還三字經譙警」　3屁孩無照騎車...這下慘了

▲3名少年在大豹溪下違規跳水，遭警消制止卻辱罵三字經。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

每到夏日許多民眾都會到新北市三峽大豹溪戲水，當地也多次傳出死亡意外，日前有3名少年，相約無照騎機車前往大豹溪戲水，其中一名少年不依規定跳水，遭執行勤務的警消制止，卻遭到反嗆三字經，警消人員通知警方前來處理，少年遭帶回偵辦，另2名少年卻無照騎車尾隨到派出所，遭警方查獲，立即開罰扣車。

據了解，7月6日下午2時許，15歲邱姓少年與陳姓、林姓少年相約出遊，3人分別無照騎乘2台機車，前往新北市三峽溪大豹溪金龍橋下戲水，由於該處水域時常發生溺水意外，新北消防局鶯歌分隊隊員正在執行水安勤務，確保民眾安全，當時看到邱少爬上大石，作勢準備跳水，吳姓隊員立即吹哨制止。

沒想到少年並未聽勸，反以三字經辱罵隊員「X你娘、雞掰」，吳男隨即報警，警方獲報趕抵，將邱男帶回派出所，依妨害公務罪偵辦。隨同出遊的陳姓、林姓少年見狀，立即無照騎車尾隨警車到派出所，才進入派出所關心，就遭警員詢問「你們剛剛怎來的？」立即查獲2名少年無照騎車，警方依規定開罰並扣車；至於跳水部分，依違反《水域遊憩管理辦法》第8條規定，得處罰1萬以上5萬元以下罰鍰。

三峽分局長許城銘呼籲，民眾夏日戲水，除了要慎選地域外，最好要有家人及朋友陪同，除了考量自身安全，千萬不要到不熟悉的地方玩水，而公告禁止戲水區域，也絕對不要冒險下水，避免發生危險！