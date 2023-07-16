「今天站出來是為了下一代」　黃珊珊籲上凱道找回公平正義

▲黃珊珊呼籲今天大家一起上凱道遊行。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢16日將在凱道舉行「公平正義救台灣」活動，鴻海創辦人郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、時代力量皆表態出席。對此，前台北市副市長黃珊珊也在臉書呼籲大家一起上凱道找回公平正義，她也強調，今天站出來，不是為了任何總統候選人，而是為了我們的下一代。

黃珊珊先是表示，很感謝黃國昌老師以及「館長」陳之漢，扛著龐大的壓力，舉辦了這場凱道集會。她強調，大家頂著大太陽齊聚一堂，不是為了支持哪個候選人，而是期待真正有人能回應老百姓的心聲，為高房價、租屋市場透明以及司法改革給出解決方案。

黃珊珊提到，當時她在競選台北市長的時候，其實他們花費了非常多心力，研究落實居住正義的解決方案。她指出，當土地越來越少，地價越來越昂貴，社會住宅的用地取得變成一大危機，他們把少子化後多餘的學校用地拿來運用，興建「台北未來宅」，不只是有社會住宅的功能，還能當作周邊社區都更的中繼宅，都更後也有一部分戶數可以做為社會住宅，如此一來，不只解決社宅的用地問題，還能源源不絕的供應足量的戶數，讓大家都能夠住得起。

對此，黃珊珊批評，而反觀中央政府，一直到前些日子，才在民意的壓力下推出囤房稅的修正草案，一個當年打著公平正義大旗取得政權的政黨，面對相關議題不是擱置、避談、拖延，當立委或人民開始監督的時候，則是搬出「我們會研議」當作藉口。

「人民的耐心有限，已經沒有辦法等你研議了」，黃珊珊強調，今天站出來，不是為了任何候選人，而是為了我們的下一代，容身的居住空間變成奢侈品，期盼的司法正義沒辦法實現，民意代表甚至光明正大的跟詐騙集團站在一起，「請問，這樣的價值觀，要我們如何教育下一代？」

黃珊珊最後表示，今天很熱，但她相信，只要夠團結，人數夠多，讓執政者與候選人們真正回應訴求，身上的曬痕和汗水都會是美好的記憶，她喊話，「下午兩點，總統府前凱達格蘭大道，記得補充水分，做好防曬準備，我們不見不散！」