館長熱到內褲全濕「揭遊行人數」：不要造謠！沒有空拍機原因曝

▲黃國昌與館長16日在凱道舉行「公平正義救台灣」遊行。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢16日在凱道舉行「公平正義救台灣」遊行，據警方估計，截至下午3點為止現場來到將近3萬人，不過網路上有多張空拍圖，指出現場「人超少」，對此，館長開直播氣炸回應，「哪裡人很少？都躲在樹蔭下」，並透露為何沒有出動空拍機的原因。

館長昨日在YouTube開直播，「哪裡人很少？四處都有人」，工作人員也不斷回報參與人數，只是因為現場很熱，大家都躲在樹蔭底下，本來很擔心這麼熱的天氣不會有人來，直到上台前一刻都還很緊張，但一到台上，聽到大家熱情的歡呼聲，館長表示「替我尖叫、吶喊、打氣、加油，真的很感動」。

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館長提到，遊行當天早上9、10點打開天氣預報，體感溫度41度，到現場，體感溫度飆到43度，「連內褲都濕了，工作人員都一樣，大家都曬傷，我的臉跟手也曬紅」。館長回憶現場，「年輕人超多，不要再造謠了」，喊口號的聲音震耳欲聾，只有在現場的人才會知道。

▲館長貼出公文解釋。（圖／翻攝自館長YT直播）

至於為何沒有出動空拍機，館長解釋，現在政府有新規定，空拍機只能在圓環飛，其餘都是管制區，空拍機公司擔心訊號問題，怕起飛後會有墜機的風險，除非整條線都開放，否則不願意接這項作業，「損失沒有人願意承擔，我們依法行政，沒辦法飛」，他也貼出公文證明。

有網友在PTT發文，「館長說沒申請空拍機是怕墜機，是真的還是唬爛的？」網友們紛紛回應，「避免意外就是不使用啊」、「這種東西感覺就會生出一堆爭議啊」、「企鵝妹直播的時候，空拍受到干擾也是會撤」、「有公文喔，看來這幾年規矩有改」。但也有網友酸，「還好沒有空拍，不然更慘」。

另外有網友指出，「凱道好像都不能飛吧，空照都要上後面那棟大樓」、「以前凱道的空拍，好像都是跑到某個大樓樓頂」。