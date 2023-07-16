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顧客凌晨突問「現在有芋圓嗎」…老闆回應讓他超怒　粉絲卻笑噴

▲▼顧客凌晨詢問仙草店是否有賣芋圓，被老闆調侃到爆。（圖／翻攝臉書／黑店嫩仙草-遼寧分店）

▲顧客凌晨詢問仙草店是否有賣芋圓，被老闆調侃到爆。（圖／翻攝臉書／黑店嫩仙草-遼寧分店）

網搜小組／柯振中報導

台灣有許多不同種類的甜點店，其中夏天最受歡迎的，就是冰店與仙草芋圓店。不過，高雄一間仙草店某天凌晨突然收到顧客私訊，被詢問是否仍有供應芋圓，讓業者十分傻眼，只能以調侃的口吻回應，沒想到因此惹怒了顧客，雙方的對話曝光後，讓不少粉絲笑了出來。

臉書粉專「黑店嫩仙草-遼寧分店」日前分享了一段對話，有顧客傳送了店內的產品照片，詢問這個時段是否仍有供應芋圓。由於當時已是凌晨1點20分，店家只好開口調侃，如果想要吃的話，可以將圖片印出來，點火化成灰以後，再放進水裡喝掉，「水喝三口可以保平安，這樣比較會有飽足感。」

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顧客被調侃以後，似乎覺得相當生氣，於是開口斥責，「沒有就沒有，有必要開這種玩笑嗎？」此時店家仍舊不改幽默的作風，請顧客去留下負面評價，「記得說這間店凌晨1：20沒賣仙草還說屁話，我接受你的負評。」

▲▼顧客凌晨詢問仙草店是否有賣芋圓，被老闆調侃到爆。（圖／翻攝臉書／黑店嫩仙草-遼寧分店）

離奇的對話讓粉絲笑翻，貼文至今收到了超過3千個讚，許多人也留言力挺，「老闆，現在去你家有賣仙草嗎」、「老闆你真的是我的偶像」、「他以為你是24小時不打烊嗎」、「都能接受這個負評，也能接受隔壁麵店難吃的負評吧？」

▼顧客聽完老闆的說法，還因此感到生氣。（圖／翻攝臉書／黑店嫩仙草-遼寧分店）

▲▼顧客凌晨詢問仙草店是否有賣芋圓，被老闆調侃到爆。（圖／翻攝臉書／黑店嫩仙草-遼寧分店）

此外，也有人提出疑點，會不會顧客想詢問的，並非此時此刻能不能做出產品，而是這段日子是否有販售這款品項。對此，店家也做出回應，這名顧客的意思是「立刻要」，就算解釋煮珍珠至少要30分鐘，仍舊聽不進去，所以才會開口調侃。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲其實這已不是店家第一次上新聞，先前就曾經發生麵店難吃留負評事件，老闆的國罵回應也同樣讓人嘴角上揚。（圖／翻攝臉書／爆廢公社二館）

事實上，這已非該店第一次因為老闆的回應引發討論，先前有個名為「博士2.0」的顧客在Google留下一星評論，原因是「X麵堂的老闆態度很差，而且會罵客人三字經，請大家不要去吃X麵堂」，老闆看到後則相當憤怒，用經典的國罵三字經回應，「那你可以去X麵堂那邊留一星嗎？X你娘」，逗趣的對話立即讓許多粉絲笑翻。

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