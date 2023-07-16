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報名秒殺！「金門海上長泳」習山海灣盛大登場　千名泳者挑戰

▲▼第20屆金門海上長泳辦在金門烈嶼習山海灣舉辦。（圖／記者林名揚翻攝）

▲第20屆金門海上長泳辦在金門烈嶼習山海灣舉辦。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導　

第20屆金門海上長泳首度在金門烈嶼習山海灣開辦！15、16日有千名游泳好手挑戰海泳，賽程最遠2400米。金門縣政府副縣長李文良表示，金門大橋通了，這次活動選址有大金門與小金門心連心的特殊意義，也希望大家能體驗不一樣的金門之旅。

金門縣政府評估新場域之安全性，為第20屆金門海上長泳活動提供1000名參賽名額，活動才開放報名2個月內，就馬上額滿。此次海泳總報名人數為1000人，男生報名669人，女生報名331人，分為800公尺組、1200公尺組、2400公尺組三個組別，除確保菁英組選手能暢遊2400米外，亦提供高手組1200米及體驗組800米，讓熱愛游泳的泳者們能夠一同參與，一起同樂。

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▲▼第20屆金門海上長泳辦在金門烈嶼習山海灣舉辦。（圖／記者林名揚翻攝）

同時，縣政府也贈予參加海上長泳者泳帽、紀念服、泳畢證書、園遊券90元、精美紀念品等，讓大家能於完賽後參加現場園遊會，享用在地街頭美食，另外於挑戰完後，便陸續頒發「榮譽泳士獎」，讚譽參與超過13屆的超群泳者們，共有15人領獎。

▲▼第20屆金門海上長泳辦在金門烈嶼習山海灣舉辦。（圖／記者林名揚翻攝）

副縣長李文良表示，這次活動場地是海洋與親子遊憩的結合，也具備大金門與小金門心連心的特殊意義，金門大橋通了，就是要讓大家能夠來這裡體驗一下不一樣的金門之旅，這場海泳活動辦在這裡，就是要趁這機會讓各地泳者們攜家帶眷一起來烈嶼鄉旅遊，體驗秘境的美和這海天一色的習山海灣。

▲▼第20屆金門海上長泳辦在金門烈嶼習山海灣舉辦。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼第20屆金門海上長泳辦在金門烈嶼習山海灣舉辦。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼第20屆金門海上長泳辦在金門烈嶼習山海灣舉辦。（圖／記者林名揚翻攝）

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