女兒8月大罹患癲癇　24歲智力只有9歲

▲汐止區原住民李進發照顧癲癇女無微不至，獲頒模範父親。（圖／新北市政府提供，下同）

記者黃聖庭／新北報導

新北市長侯友宜頒發今年度模範父親，獲頒獎項的李進發居住在汐止區，女兒從小患有癲癇，如今已24歲但智力發展僅8、9歲，為了照顧女兒長年不辭辛勞載送就醫，這些充滿父愛的故事，佈滿在模範父親表揚會場。

▲汐止區長林慶峰向獲頒模範父親的李進發道賀。

居住在汐止區的李進發今年62歲，目前還在汐止清潔隊服務，他的女兒在8個月時發現有癲癇，目前已經24歲，但智力發展只有8、9歲。為了照顧女兒，他不辭勞苦載送就醫、上學。女兒不敢與人接觸，他鼓勵並帶領，告訴她不要害怕。為了回饋部落，他成立了「海洋文化藝術團」，積極推動原住民歌謠、舞蹈及歲時祭儀等傳統活動，成為新北市每年聯合豐年祭表演團體之一。

▲樹林區杜鳳棋培育腦麻兒杜博于（右）成為運動健將。

獲頒獎項的杜鳳棋今年63歲，兒子杜博于被診斷為腦性麻痺，但他相信孩子是上天賜予的禮物，無怨無悔地帶著兒子到各大醫院復健，在他悉心照顧下，杜博于成為一名運動健將，自105年起屢次獲選為全國身心障礙運動會代表選手，並兩度拿下田徑1,500公尺冠軍。

▲父親鼓勵視障女兒簡輔萱。

住在新莊區的簡正仁今年66歲，本身罹患小兒麻痺，為負擔家計，他創立阿莎力音樂傳播公司。女兒簡輔萱5歲時因罹患史蒂芬強森症候群（SJS），導致視力障礙，他鼓勵女兒「老天關了一扇門，會開一扇窗。」女兒開始學習音樂，大學畢業時還舉辦了一場鋼琴成果發表會。簡輔萱後來還到體育大學研究所就讀運動相關係，現年40歲的她外表看起來就像是一個孩子。