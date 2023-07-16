國3遇恐怖駕駛亮槍「作勢射擊」　他從竹東被逼車+閃燈到龍潭

▲新竹王姓男子在高速公路和前車發生糾紛，不僅向對方駕駛亮空氣槍威嚇，還沿路閃大燈逼車。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹王姓男子於去年晚間上竹東交流道時，和前車的陳姓駕駛發生糾紛，竟開車衝到陳男車旁，拿出空氣槍作勢對他射擊，還一路閃大燈逼車尾隨他下交流道，陳男只好一路開到龍潭，在消防隊入口前報警處理。全案審理時，王坦承犯行，新竹地院依他犯恐嚇危害安全罪、強制罪，合併處拘役70日，可易科罰金7萬元。

判決指出，王男於去年11月9日深夜11時許，開車由竹東交流道往關西交流道方向行駛，正好遇上陳姓駕駛行駛於他車前，雙方發生行車糾紛，王男竟開車衝到陳的車旁，亮出黑色空氣槍向陳比劃、作勢開槍，還一路尾隨在他後方，用改造過6顆車頭燈，以閃光燈及遠光燈照射陳男車子，讓陳男因強光刺眼，無法透過後照鏡確保左右和後方的行車安全距離。王男一路尾隨陳下交流道，直到陳最後被迫將車停在消防局龍潭分隊入口處，打電話報警。

新竹地院審理，法官認為王男素行不佳，僅因和對方有行車糾紛，就拿出空氣槍恐嚇，妨害被害人正常行車權利，審酌王男犯後最終坦承犯行，但因陳男無意願而無法和解等情，依王男犯恐嚇危害安全罪、強制罪，合併處拘役70日，可易科罰金7萬元。全案還可上訴。