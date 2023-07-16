　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國3遇恐怖駕駛亮槍「作勢射擊」　他從竹東被逼車+閃燈到龍潭

▲桃園市楊姓男子去年4月在楊梅區某工地因酒醉叫囂，被工地領班趕離，心生不滿下故意在領班前打電話給友人怒嗆「要回去拿槍打死他」，隨即持空氣槍折回朝工地射擊數槍恫嚇。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲新竹王姓男子在高速公路和前車發生糾紛，不僅向對方駕駛亮空氣槍威嚇，還沿路閃大燈逼車。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／新竹報導　

新竹王姓男子於去年晚間上竹東交流道時，和前車的陳姓駕駛發生糾紛，竟開車衝到陳男車旁，拿出空氣槍作勢對他射擊，還一路閃大燈逼車尾隨他下交流道，陳男只好一路開到龍潭，在消防隊入口前報警處理。全案審理時，王坦承犯行，新竹地院依他犯恐嚇危害安全罪、強制罪，合併處拘役70日，可易科罰金7萬元。

判決指出，王男於去年11月9日深夜11時許，開車由竹東交流道往關西交流道方向行駛，正好遇上陳姓駕駛行駛於他車前，雙方發生行車糾紛，王男竟開車衝到陳的車旁，亮出黑色空氣槍向陳比劃、作勢開槍，還一路尾隨在他後方，用改造過6顆車頭燈，以閃光燈及遠光燈照射陳男車子，讓陳男因強光刺眼，無法透過後照鏡確保左右和後方的行車安全距離。王男一路尾隨陳下交流道，直到陳最後被迫將車停在消防局龍潭分隊入口處，打電話報警。

新竹地院審理，法官認為王男素行不佳，僅因和對方有行車糾紛，就拿出空氣槍恐嚇，妨害被害人正常行車權利，審酌王男犯後最終坦承犯行，但因陳男無意願而無法和解等情，依王男犯恐嚇危害安全罪、強制罪，合併處拘役70日，可易科罰金7萬元。全案還可上訴。

ET快訊
新北男刺殺姊夫！　行兇動機曝
22歲男重度脂肪肝！從小有「1習慣」　醫搖頭：恐害肝硬化
17歲少年「無照騎車夜遊」！飆速過彎噴飛　當場失去生命跡象
快訊／泰利颱風外圍水氣強襲！　墾丁豪大雨
曾之喬消失5周！　本尊親揭近況「正式宣布1事」
美國炸「巨型蘑菇雲」！　24km外都在震
網紅玩「女體盛」！比基尼女躺桌…6男夾生魚片大笑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

少校參謀官吸金海撈2.2億！與妻合開老鼠會邀同袍投資　43人受害

+500升級半套！包廂薄紗妹胸前春光全洩　進行一半簾子被掀開G了

女兒8月大罹患癲癇　24歲智力只有9歲

行兇動機曝！新北男走路一拐一拐被嘲諷　趁姊夫熟睡利刀捅胸奪命

國3遇恐怖駕駛亮槍「作勢射擊」　他從竹東被逼車+閃燈到龍潭

17歲少年「無照騎車夜遊」！飆速過彎自撞噴飛　當場失去生命跡象

斗六最夯公園旁驚見「雙標停車格」　遊客傻眼：被開單算誰的？

臨江夜市爆外送員互撕！一人失控譙警還噴煙　慘被壓制強制送醫

快訊／嘉義廟會不明爆炸「傷者升至28人」　警重回現場調查

快訊／國1南下25k火燒車！轎車遭烈焰吞噬　警消急灌救

老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？

陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

李坤城兒子突爆「爸原本是追姊姊」　批林靖恩「早清空配偶欄」展開新生活

蔡徐坤《奔跑中》整集「被消失」太神了　疑似後製人員崩潰「花了好幾天好幾夜」

阿伯過彎自摔...無助站路邊　路人暖停下幫忙陪等救護車

橘喵待貓袋陪爸出差坐高鐵　他關拉鍊被出拳＋咬咬阻止

新住民被當逃逸移工猛追！17歲少年遭勒頸、頭縫17針

淺海捲貝完美轉進深海殼　專家：大自然的數學法則

陸生團抵台高䠷女生被認出　奧運桌球冠軍丁寧也來了！

少校參謀官吸金海撈2.2億！與妻合開老鼠會邀同袍投資　43人受害

+500升級半套！包廂薄紗妹胸前春光全洩　進行一半簾子被掀開G了

女兒8月大罹患癲癇　24歲智力只有9歲

行兇動機曝！新北男走路一拐一拐被嘲諷　趁姊夫熟睡利刀捅胸奪命

國3遇恐怖駕駛亮槍「作勢射擊」　他從竹東被逼車+閃燈到龍潭

17歲少年「無照騎車夜遊」！飆速過彎自撞噴飛　當場失去生命跡象

斗六最夯公園旁驚見「雙標停車格」　遊客傻眼：被開單算誰的？

臨江夜市爆外送員互撕！一人失控譙警還噴煙　慘被壓制強制送醫

快訊／嘉義廟會不明爆炸「傷者升至28人」　警重回現場調查

快訊／國1南下25k火燒車！轎車遭烈焰吞噬　警消急灌救

解散後為生活去打工「卻遭粉批丟團體的臉」！　ZE:A泰憲曝光熙暖舉

少校參謀官吸金海撈2.2億！與妻合開老鼠會邀同袍投資　43人受害

6萬噸河水氾濫灌爆隧道！公車受困「打撈5具遺體」　7死12失蹤

+500升級半套！包廂薄紗妹胸前春光全洩　進行一半簾子被掀開G了

蕭豫玟猛砍16分17籃板　U19中華女籃首戰8分惜敗德國

女兒8月大罹患癲癇　24歲智力只有9歲

歐洲機場「旅遊旺季」大罷工！　25萬遊客滯留義大利

漂流太平洋2個月　澳洲男「吃生魚喝雨水」奇蹟獲救

行兇動機曝！新北男走路一拐一拐被嘲諷　趁姊夫熟睡利刀捅胸奪命

2隻橘貓躺床「隔空打架」超忙　飼主笑：拜託真的打起來

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

社會熱門新聞

廟會不明爆炸影曝光！主持人：快打119

嘉義廟會驚傳發電機爆炸　17人送醫

嘉義廟會爆炸17傷「最小才2歲」

嘉義金虎爺遶境爆炸17傷　主辦單位回應了

三重新建案火警全面燃燒！近百消防員灌救中

核一廠旁火燒山　進香團放煙火釀禍

即／嘉義廟會爆炸傷者升至28人　警重回現場調查

即／國1仁德段事故！轎車撞爛側躺路肩　2人送醫

又是139縣道　女騎士失控甩飛亡

月嫂邊顧邊吸毒！嬰毛髮驗出安非他命

易寶宏違規外役監沒了　「縮刑188天」慘遭歸零

水電工拿千萬遺產　抖內女主播1年全敗光

海巡少校撿屍醉女　3小時硬上2次慘了

三重新建案頂樓晚間火警！濃煙狂竄灌救中

更多熱門

相關新聞

1968 App再進化！新增「重要地標」推播　1公里內自動路況播報

1968 App再進化！新增「重要地標」推播　1公里內自動路況播報

「高速公路1968」App目前已有500萬以上下載量，由於全台有840萬輛領牌汽車，約過半車輛皆有下載1968 App，高公局今(11日)宣布App再進化，自訂推播功能新增「特殊路段推播」資訊，勾選包括交流道、服務區等重要地標，車輛接近1公里範圍內，將主動推播語音播報路況。

她買新家只有2房！婆婆威脅：不給住就讓你們好看

她買新家只有2房！婆婆威脅：不給住就讓你們好看

TPASS沒標「行政院」沒補助？公總否認　「無威脅不補助一事」

TPASS沒標「行政院」沒補助？公總否認　「無威脅不補助一事」

開高速公路「直接睡死」　男友：定速很安全

開高速公路「直接睡死」　男友：定速很安全

南非妹「騎YouBike上國道」飆3公里

南非妹「騎YouBike上國道」飆3公里

關鍵字：

威脅高速公路逼車閃大燈

讀者迴響

熱門新聞

城隍爺、嶽帝爺同步示警　農曆7月注意火事

廟會不明爆炸影曝光！主持人：快打119

大道熱炒店營業最後一晚！訂位全滿

小賴、紀斯豪「婚禮」上激吻！感動承諾一起變老

2縣市大雨特報　最新警戒區域曝

嘉義廟會驚傳發電機爆炸　17人送醫

Makiyo怒控6罪狀！老公曾「痛哭求原諒」

宥勝手寫「給老婆的信」　心理師：典型的支配者

女客登山合影留念　一看照片「腰多一隻手」

嘉義廟會爆炸17傷「最小才2歲」

嘉義金虎爺遶境爆炸17傷　主辦單位回應了

12歲小弟暑假旅遊墜機亡！起飛失敗撞擊墜地

解放軍「天才科學家」突死亡！

啦啦隊女神「泳衣歪了」！

三重新建案火警全面燃燒！近百消防員灌救中

更多

最夯影音

更多
老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？

老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？
陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

李坤城兒子突爆「爸原本是追姊姊」　批林靖恩「早清空配偶欄」展開新生活

李坤城兒子突爆「爸原本是追姊姊」　批林靖恩「早清空配偶欄」展開新生活

蔡徐坤《奔跑中》整集「被消失」太神了　疑似後製人員崩潰「花了好幾天好幾夜」

蔡徐坤《奔跑中》整集「被消失」太神了　疑似後製人員崩潰「花了好幾天好幾夜」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面