「開高速公路睡死」男友：定速很安全！她勸不聽...也睡著了

▲男友開高速公路睡著，竟強調「開定速很安全」！（示意圖／達志影像／美聯社）



網搜小組／劉維榛報導

玩命上路？一名妹子求助直呼，男友總是以「開定速很安全」為由，在高速公路上直接睡覺，更扯的是，某次原PO不小心睡著，驚醒後，男友自曝剛也睡了一覺。事實上，原PO溝通多次這舉動很危險，但男友總是不聽勸，文章曝光後，引來全場罵爆「太誇張，自己不要命不要出來害人！」

一名女網友在Dcard表示，男友開高速公路時常常在睡覺，理由是「開定速很安全」，她接著PO出男友行駛中，雙眼閉著、手放在大腿的震撼畫面。

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原PO也驚悚說道，她某次坐副駕駛不小心睡著，醒來後，男友也回「剛剛也睡了一覺！」事實上，原PO溝通了好多次，這樣駕駛非常危險，無奈男友終究只回一句「開定速很安全」，要原PO接受這個理由。

對此，原PO也強調男友開車前「沒有很累」，兩人都是睡飽才出門，中間也會停休息站，面對男友老是勸不聽，讓她也不知道怎麼辦。

文章曝光後，底下網友傻眼回應，「你還敢繼續給他載...才厲害」、「你也是很厲害，可以挑戰好幾次生命，也不想分手。自動駕駛都會出事了，定速這種敢相信？」「別拿生命開玩笑，如果真的不小心出事了，是一瞬間的事，連後悔的機會都沒有」、「移動式神主牌...超級可悲」、「要嘛分手...要嘛先去寫遺書」、「你們都經過哪裡？我盡量避免去」、「太誇張，自己不要命不要出來害人」。

▲網友罵翻了。（圖／翻攝Dcard）



由於無法確認原PO男友所開的車款，根據交通管理處罰條例處，在國道上危險駕駛可開罰6000元至2萬4000元罰鍰，還要吊扣汽車牌照6個月，而開啟自動駕駛後睡著，也被歸為危險駕駛行為之一。