　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「開高速公路睡死」男友：定速很安全！她勸不聽...也睡著了

比酒駕更危險的開車習慣？Android Auto讓駕駛分心長達16秒（圖／達志影像／美聯社）

▲男友開高速公路睡著，竟強調「開定速很安全」！（示意圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／劉維榛報導

玩命上路？一名妹子求助直呼，男友總是以「開定速很安全」為由，在高速公路上直接睡覺，更扯的是，某次原PO不小心睡著，驚醒後，男友自曝剛也睡了一覺。事實上，原PO溝通多次這舉動很危險，但男友總是不聽勸，文章曝光後，引來全場罵爆「太誇張，自己不要命不要出來害人！」

一名女網友在Dcard表示，男友開高速公路時常常在睡覺，理由是「開定速很安全」，她接著PO出男友行駛中，雙眼閉著、手放在大腿的震撼畫面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO也驚悚說道，她某次坐副駕駛不小心睡著，醒來後，男友也回「剛剛也睡了一覺！」事實上，原PO溝通了好多次，這樣駕駛非常危險，無奈男友終究只回一句「開定速很安全」，要原PO接受這個理由。

對此，原PO也強調男友開車前「沒有很累」，兩人都是睡飽才出門，中間也會停休息站，面對男友老是勸不聽，讓她也不知道怎麼辦。

文章曝光後，底下網友傻眼回應，「你還敢繼續給他載...才厲害」、「你也是很厲害，可以挑戰好幾次生命，也不想分手。自動駕駛都會出事了，定速這種敢相信？」「別拿生命開玩笑，如果真的不小心出事了，是一瞬間的事，連後悔的機會都沒有」、「移動式神主牌...超級可悲」、「要嘛分手...要嘛先去寫遺書」、「你們都經過哪裡？我盡量避免去」、「太誇張，自己不要命不要出來害人」。

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲網友罵翻了。（圖／翻攝Dcard）

由於無法確認原PO男友所開的車款，根據交通管理處罰條例處，在國道上危險駕駛可開罰6000元至2萬4000元罰鍰，還要吊扣汽車牌照6個月，而開啟自動駕駛後睡著，也被歸為危險駕駛行為之一。

ET快訊
明「飆破38°C↑」　最熱範圍曝
快訊／小客車公墓旁自撞飛草叢　2人命危
鮮肉男星遭控「強壓硬上」！本人回應了
鬼金棒要漲了！老饕支持：照樣吃爆
快訊／大巨蛋工人不治身亡　北市勞動局要求局部停工
拳賽看點總整理！　Toyz：想把鐘培生肋骨打斷
已婚演員強抱舌吻女學員！噁邀多次上摩鐵
李坤城兒開罵林靖恩！　不爽靠爸「像吸血鬼」：一輩子廢人
快訊／513、517大停電原因曝光　台電4人遭彈劾、送懲戒法

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

農夫挖到白骨突暴雨！小隊長喊：我知你有冤　「啪1聲」破案了

喜迎第230萬市民誕生！張善政：打造桃園成為年輕人首選城市

暑假拚了！中衛CSD送2萬元東京機票　華新醫材口罩混搭再打折

單身哥過超爽！已婚主管「最討厭你們這種人」　一票人看完都笑了

1日餐費100元！她曝悲慘生活「比底層還底層」：沒錢別生小孩

首屆蔬跑盃促環保永續 超馬老爹領跑 張麗善挺雲林向低碳

3生肖下半年「職場出現危機」！屬馬遇小人　這類人被騙錢財

LINE「5款超可愛貼圖」快下載！能爽用到明年

「開高速公路睡死」男友：定速很安全！她勸不聽...也睡著了

首創！首都客運1579路線「7／15起車上不收現金」　未來擬擴大實施

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

孫生挺酷炫「沒偷拍也沒違法」　一切「合意」..勸他：趕快出來講

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

拳賽前爆衝突！Toyz遭鍾培生賞巴掌　回揍被拉開..嗆：打那麼小力，娘炮

農夫挖到白骨突暴雨！小隊長喊：我知你有冤　「啪1聲」破案了

喜迎第230萬市民誕生！張善政：打造桃園成為年輕人首選城市

暑假拚了！中衛CSD送2萬元東京機票　華新醫材口罩混搭再打折

單身哥過超爽！已婚主管「最討厭你們這種人」　一票人看完都笑了

1日餐費100元！她曝悲慘生活「比底層還底層」：沒錢別生小孩

首屆蔬跑盃促環保永續 超馬老爹領跑 張麗善挺雲林向低碳

3生肖下半年「職場出現危機」！屬馬遇小人　這類人被騙錢財

LINE「5款超可愛貼圖」快下載！能爽用到明年

「開高速公路睡死」男友：定速很安全！她勸不聽...也睡著了

首創！首都客運1579路線「7／15起車上不收現金」　未來擬擴大實施

全聯獨賣泰國「金枕頭榴槤冰棒」！小美冰淇淋聯名阪急麵包必嚐

日本環球「蜘蛛人驚魂歷險記」明年關閉　即起推復刻周邊、送貼紙

頭皮長痘痘「別再潤髮」　醫揭5消痘關鍵：流汗後用清水洗

台東兒童運動公園開箱！饒慶鈴：歡迎親子家庭暑假來放電

正妹護士懷孕7個月　親眼見「老公情纏新女友」心碎

你無法光用言語或打罵就打造出一個符合期待的孩子

防災避難包了嗎？　台南市民生百貨業者設置「防颱專區」

快訊／台南左鎮第一公墓旁...小客車自撞電桿飛草叢　2人命危

不放棄網羅林書豪！高景炎：不想贏球的球隊才不爭取

王金平挺侯友宜！150立委出席「厚友宜後援會」　便當菜色曝光

一說散步就像士兵聽到「起床號」　4法鬥神同步秒起床：出發囉～

生活熱門新聞

阿堂鹹粥又漲了「1碗飆到300元」！饕客：不吃了

劉芒道歉！YT竟持續掉粉「訂閱再減1000」

「低配網軍」灌大牙臉書　忘刪一句話漏餡

建材千金醉醒「旁躺陌生男」她翻老公口袋崩潰

行人站斑馬線爽吃永和豆漿！騎士傻眼：該等你吃完？

30歲男腳臭爆！脫鞋驚見「腳上都是洞」恐怖原因曝

澎湖4萬1老闆「5星自誇」被抓包！裝遊客喊：CP值高

獨／基北區考生84%進公立學校「0分也上榜」　校長：減招刻不容緩

阿堂鹹粥變相漲價　老闆出面回應了

不只排骨！梁社漢「1主菜」也被推

12生肖「7月運勢」曝！屬猴事業旺財運狂飆

夜市牛排店怎麼吃才專業？內行分享4步驟

5星座男「爛草莓性格」超玻璃心

8／1起禁止提供PLA免洗餐具

更多熱門

相關新聞

以為出去玩　汪到安親班門口震驚

以為出去玩　汪到安親班門口震驚

目的地跟想像的完全不一樣。國外一名飼主分享一段逗趣的影片，這天他載家裡的拉布拉多犬「奧利佛(Oliver)」出門，途中狗狗認真的看著風景，臉上露出燦爛的笑容，直到隨著離目的地越來越近，牠才意識到原來是要去狗狗安親班，瞬間咬嘴皮震驚，像是在說，「不是要兜風嗎？」

女遭詐騙欲提供帳戶　警勸列警示戶更麻煩

女遭詐騙欲提供帳戶　警勸列警示戶更麻煩

等紅燈水泥磚塊直插前擋　駕駛閃過跑馬燈

等紅燈水泥磚塊直插前擋　駕駛閃過跑馬燈

男友逼多人運動　女大生酒醒崩潰

男友逼多人運動　女大生酒醒崩潰

南消將建立無線電通訊系統加密

南消將建立無線電通訊系統加密

關鍵字：

男友開車駕駛定速安全高速公路睡著危險

讀者迴響

熱門新聞

快訊／洪曉蕾驚爆西班牙插管急救！　「社群消失快1週」

快訊／阿雅「驗毒結果」出爐！

直擊炎亞綸露面「阿本相伴」！

阿堂鹹粥又漲了「1碗飆到300元」！饕客：不吃了

黑人陷性騷！前保母「小亨堡」近況曝光

劉芒道歉！YT竟持續掉粉「訂閱再減1000」

「低配網軍」灌大牙臉書　忘刪一句話漏餡

他割包皮忍不住噴！2句話害20年射不出

女軍官變小三！　已婚上校不倫小17歲甜美學生「豪宅築愛」

救我醫生！5億高中生死前買車　車牌號碼「9513」

台灣「九頭身女星」慘遭追債！

台電認證冷氣太多人吹錯！　一進門秒按「1功能」電費省爆

建材千金醉醒「旁躺陌生男」她翻老公口袋崩潰

醫急勸兒童「停喝1類飲品」！見一景象嘆：影響巨大

鮮肉男星翻車爆家暴！

更多

最夯影音

更多
七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲
館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面