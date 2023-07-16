歐洲機場「旅遊旺季」大罷工！　25萬遊客滯留義大利

▲義大利機場罷工導致旅客滯留當地。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

暑假是全球旅遊旺季，尤其在疫情過後各大觀光景點都擠滿人潮，但義大利、比利時卻因為機師和地勤人員發起罷工，導致上千航班取消，光是義大利就有25萬名旅客滯留當地。

根據《衛報》報導，義大利機場與航空地勤人員要求重新簽訂新的團體合約，因為先前的合約已經到期6年；罷工時間預計從上午10時持續到傍晚6時，導致約1000個國內和國際航班被取消，估計有25萬名遊客被影響而滯留在當地。

???????? An airport staff strike grounded some 1,000 flights of flights all over Italy on Saturday, affecting 250,000 travellers in one of the world's top tourist spots. The strike was due to last from 10:00 am (0800 GMT) to 6:00 pm (1600 GMT).

Full story: https://t.co/3YVzyDAk2t pic.twitter.com/VshApGPZCu — AFP News Agency (@AFP) July 15, 2023

比利時廉航瑞恩航空（Ryanair）機師因工作條件問題而罷工，導致原定於周末兩天在沙勒羅瓦－布魯塞爾南機場（Brussels South Charleroi Airport）出入境的120架班機取消飛行。

原本協助瑞恩航空中轉的馬爾他航空（Malta Air）響應罷工後，更多航班受到影響；米蘭機場取消了150個航班，杜林機場（Turin）和西西里島巴勒莫（Palermo）機場也有數十架班機停飛。

義大利交通部長薩爾維尼（Matteo Salvini）呼籲罷工者運用合理的手段，避免在暑假旅遊高峰期影響數百萬名遊客和其他工作者。