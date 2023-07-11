3星座嫉妒心沒輸過！　第一名最兇殘「我不好，誰也別想好」

▲嫉妒心人人有，但每個人可接受的程度也有所不同。（圖／取自免費圖庫pakutaso、unsplash）

記者邱晟軒／綜合報導

「嫉妒」在每個人身上都有所體現，有些人表現得讓人察覺不到，有些人卻是嫉妒心超強，得不到的別人也別想得到。對此，命理專欄「旺好運」特別點名，嫉妒心強烈的3大星座，其中天蠍座嫉妒心最兇殘，他們不僅內心懷有深深的嫉妒之情，甚至會毫不猶豫地採取行動，導致雙方都陷入「我不好，你也休想好」的悲慘結局。

第三名：獅子座



很重面子與自尊心的獅子座，通常很難去接受「失敗或失去」，如果真的讓他們面臨到這樣的情況，是很有可能會走心到不惜毀了所有的一切，甚至會精心安排設計讓對方走到絕路。

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第二名：天秤座



聰明的天秤座很注重自己的權益及公平，平常察覺不出嫉妒心，但如果讓他們發現自己受到委屈或不能接受待遇時，他們就會想出各種計謀來讓自己內心好過一點，最後就演變成「誰也別想得到」自己心中所想要的。

第一名：天蠍座



而提到善妒第一名自然就是天蠍座，天蠍嫉妒心極為強烈，不管是在職場或情場上都是如此，也因此內心容易產生出報復的心態，尤其在失敗的時候，他們就會開始付諸行動，對他們來說就是「我不好過，誰也別想好過」。