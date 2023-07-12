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網點名6星座「最表裡不一」　雙魚愛挖洞給人跳！

滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲有6星座被網友點名「最表裡不一」，你或身邊的朋友上榜了嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

有句話說「人心隔肚皮」，他人的心思難以揣測，加上諸多外在環境因素，不見得每個人都能放膽做自己，可能會有人設包裝或心口不一，讓旁人捉摸不透。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近6個月表裡不一星座話題的網路聲量表現，統整網友們認為「最表裡不一」6星座，在你身邊也有這樣的朋友嗎？

位居第一名的「天蠍座」備受熱議，有網友說「表面看上去都挺好，有可能他們心裡正在瘋狂吐槽，也可能在對你好的時候，其實內心在盤算著什麼都不好說」，讓人感覺彷彿有雙重人格；但也有人為天蠍座緩頰「他們很重感情，當天蠍座把你當自己人時，那就是一百種熱情開朗又友善可愛了，完全兩副面孔不誇張」，認為天蠍座也有真誠的一面，只是會因對象不同而態度不同。

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此外，能言善道、腦袋靈活又會社交的「雙子座」總給人「特別坦誠，好像對人都掏心掏肺」的印象，然而網友卻認為「其實他們常常話中有話」，聆聽者必須去理解其中的言外之意，才能理解他們真正想表達的意思。還補充說明雙子座「心裡所想可以跟表面完全不一樣，討厭一個人，即使內心非常討厭，表面上也會不動聲色，甚至跟對方還有說有笑」。

人前人後差很多！網議6星座「最表裡不一」　雙魚愛挖洞給人跳。（圖／公關提供）

▲網友熱議「最表裡不一」的6大星座。（圖／公關提供）

由於「天秤座」十分在意他人的眼光又是個完美主義者，因此會為了維持表面和諧，不表達內心真正的想法，反而會說一些經過包裝的好聽話，以保持良好的人際關係，就被網友抱怨「天秤表裡不一，公認第一名」，並直言「和天秤座相處久了就會發現，他們的性格其實沒有第一眼那麼完美，非常斤斤計較」，即使是朋友也可能很難走入他們內心。

而眾多網友在提及「雙魚座」表裡不一的行徑時都相當有感，像是「在你面前裝善良、當好人，在你看不到的地方，你已經不知身中他數百刀了」、「惹雙魚座生氣了，表面上看起來他們似乎是已經原諒了你，事實上他們早在盤算、在背後默默的教訓你」，指出雙魚座很擅長偽裝，完全看不出來他們會在私下挖洞給人跳。

不過《Social Lab社群實驗室》也表示，在遇到表裡不一的人，大多會因為摸不透對方的心理而感到忐忑，加上如果對方還是自己的朋友，看到他們人前人後兩副面孔，可能會覺得陌生又疏遠，提醒大家星座只是參考，認識他人還是要自己真正交流過才知道對方的為人是否值得深交。

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