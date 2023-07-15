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社會 社會焦點 保障人權

投資比特幣賺5萬！她衝銀行匯105萬要給高中同學　警緊急阻詐　

記者唐詠絮／彰化報導

好傻！彰化北斗鎮一名女子6月初手機Line接到一通自稱是3年沒見的高中同學，跟她說投資虛擬貨幣可獲利，沒幾天便有5萬元收入，接著同學又稱投資飲料店可以賺大錢，昨天她衝銀行要匯105萬元到指定帳戶，未料帳戶卻示警，她焦急打同學電話也未接，在員警及行員勸說下，才恍然大悟被詐騙了。

▲彰化北斗鎮有女子被詐騙。（圖／警方提供）

▲彰化北斗鎮有女子被詐騙。（圖／警方提供）

北斗分局北斗派出所警員孫翊剛負責擔任金勤區重責大任，昨(14)日接獲台中銀行北斗分行行員來電表示，有一名女子要投資飲料店面急需臨櫃匯款，疑似遭受詐騙，隨即一邊拖延時間，一邊等待警方到場。孫員立即偕同線上執勤警員林宏勳及許珮蓉前往現場處理，據女子稱於6月初手機line接獲一名自稱蔡姓高中同學，可介紹投資虛擬貨幣獲利，今日才會至台中銀行匯款新臺幣105萬元至指定帳戶。

▲彰化北斗鎮有女子被詐騙。（圖／警方提供）

▲彰化北斗鎮有女子被詐騙105萬元。（圖／警方提供）

經員警詳細詢問之下得知，女子所稱蔡姓高中同學已有3年未曾見面，且撥打該電話已無法接通，顯然是以猜猜我是誰的詐騙手法騙取女子戒心；另以投資虛擬貨幣獲利5萬引誘女子匯款投資，又是假投資的詐騙手法，幸經員警即時說明及證明此為詐騙集團慣用手法，女才驚覺受騙，打消匯款，成功防阻詐騙。

北斗分局分局長吳詠傑表示，北斗分局今年迄今攔阻遭詐騙成功率高達80%，但是仍然還有民眾受騙，詐騙集團詐騙手法推陳出新，威脅民眾財產，北斗分局針對最為常見的「假投資」、「假檢警」、「猜猜我是誰（假親友）」、「假愛情交友」、「假網購」、「解除分期付款」6種詐騙手法，結合轄內各金融機構，由專責宣導員警負責聯繫、宣導金融機構行員辨識可疑提匯款，期能透過「警民合作」攔阻詐騙匯款，警方提醒，網路資訊應審慎查核，若聽到「穩賺不賠」、「保證獲利」等關鍵字，更應保持警惕、提高警覺。

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