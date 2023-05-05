半影月食今夜登場！同場加映寶瓶座流星雨「還穿插火流星」

▲半影月食今深夜登場，圖為示意圖。（圖／台北市立天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

天文迷注意了！台北市立天文館表示，今（5日）深夜到明（6日）凌晨，將出現「半影月食」天象，台灣各地均全程可見，這次半影月食今晚23時14分開始，明天凌晨1時22分食甚，最大食分可達0.964，3時31分結束，全程共4時18分，同場還加映「寶瓶座η流星雨」，天頂每小時數量約為50顆，天文迷別錯過。

天文館指出，半影月食與一般月食差異，在於月球通過地球影子區域不同，半影月食發生在月球通過地球半影區，而一般月食則是本影區，由於半影區仍有部分陽光照射，月球亮度僅出現肉眼幾乎難以察覺的些微變暗，也不會出現「紅月亮」現象，建議民眾可使用連續攝影方式記錄，可清楚比較出月食期間亮度變化情形。

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▲半影月食今天深夜登場，圖為2020年1月11日發生的半影月食。（圖／台北天文館提供）

至於「寶瓶座η流星雨」，天文館表示，是年度三大流星雨之外數量最多的流星雨，極大期同樣發生在明天，預估每小時天頂流星數約50顆，其特色是快速且明亮，更有機會出現明亮的火流星。

不過，由於寶瓶座η流星雨的輻射點在午夜後升起，為了避開月光影響，天文館建議民眾，可以在極大期前後3日的午夜過後，到光害稀少、視野開闊處觀賞，尤其是接近天亮前輻射點仰角最高，此時看到流星的機會也會因此大增，建議好好把握。

此外，天文館表示，金星將在5月22日達到日落時最高仰角，約為44度高，是除了太陽、月亮以外，全天空最明亮的星星。在5月23日晚間，還能見到「金星合月」，金星將以2.2度的近距離與月球相會，這更是今年歷次發生在夜間的金星合月中仰角最高的一次，天文迷千萬別錯過。