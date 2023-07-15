苯巴比妥複方列管藥！「安毒、喵喵」原料也納管　最快9月前上路

▲食藥署副署長陳惠芳。（圖／資料照／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

新北幼兒園餵藥事件落幕，苯巴比妥與苯二氮平藥物均未檢出，但食藥署為強化管理，已於6月27日召開專家會議，決議比照世界先進國家將苯巴比妥複方藥品納為第四級管制藥品管理，另預告6項須納管藥品，預告將開放2周評論期搜集各界意見，後續將依法報請行政院核定公告等相關事宜，新制9月前有望上路。

食藥署副署長陳惠芳表示，目前世界多國對苯巴比妥（Phenobarbital）複方製劑及氯二氮平（Chlordiazepoxide）複方製劑，皆無特殊排除列管規定，且112年6月27日衛生福利部管制藥品審議委員會第47次會議討論後，決議將苯巴比妥複方製劑及氯二氮平複方製劑以第四級管制藥品列管，以強化管理，避免流用、濫用或不當使用。

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食藥署已於112年7月13日預告修正「管制藥品分級及品項」草案，開放2周評論期搜集各界意見，除了苯巴比妥複方製劑外，另有毒品「喵喵」與「安非他命」前驅物等6類藥品納入管制藥品管理。

陳惠芳表示，「1-甲基苯基-1-丙酮」雖然可作為「喵喵」前驅物，但同時也是肌肉鬆弛劑重要原料，而「1-苯基-硝基丙烯」雖然也可製成安非他命，但因有科學上需求，依然要列入管制藥品管理，否則ㄧ旦被列為毒品，就無法當成原料藥輸入，恐讓部分藥品陷入斷藥危機。

依據食藥署規定，未來正式公告後，持有管制藥品業者須依規定申請管制藥品登記證，並於業務處所設置簿冊，詳實登載管制藥品每日收支結存情形，並定期申報；機構業者如欲使用前述品項進行醫藥教育研究試驗者，須事前向衛生福利部提出使用管制藥品申請，經核准後始得使用。