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「彰化大谷」彰藝中李祐賢投打二刀流好身手！　前進中華職棒

▲彰化藝術高中李祐賢前進中華職棒。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化藝術高中李祐賢前進中華職棒。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化藝術高中李祐賢才剛滿18歲，入選U18世界盃青棒賽中華隊培訓隊，身高186公分，先天條件佳，具有投打二刀流身手，日前投入中華職棒大聯盟（CPBL）選秀，榮獲富邦悍將球團第6輪指名，彰化縣長王惠美恭賀李祐賢同學前進中華職棒，期盼他未來在球場上發光發熱。

▲彰化藝術高中李祐賢前進中華職棒。（圖／彰化縣政府提供）

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王惠美表示，李祐賢國中就讀彰化藝術高中國中部，高中則是直升彰化藝術高中高中部，身高187公分的李祐賢，因有著身高優勢，在高二時接受教練建議從野手兼練投手，最快球速曾到達145公里之快，相當驚人，更於今年入選第三十一屆U-18世界盃棒球賽中華青棒培訓隊36人名單，雖然目前投球局數並不多，但相信未來在職棒比賽中，能看見祐賢在球場上發光發熱的身影。

▲彰化藝術高中李祐賢前進中華職棒。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美指出，彰化藝術高中棒球隊在歷任校長、主任以及各位教練的努力下，不停的成長茁壯，如今儼然是一支在全國頗有名氣的棒球隊。繼沙子宸加盟美國職棒奧克蘭運動家，以及去年被富邦悍將選進的郭泰呈選手同樣來自彰化藝術高中，畢業校友味全龍陳冠偉及兄弟象林志綱也是彰化藝術高中培育出來的選手，可見彰化藝術高中不僅是培養棒球好手的發源地，也是孕育棒球夢的夢想之地，也歡迎全國各地的好手，能夠前來就讀彰化的學校，一同打拚職棒夢想。

▲彰化藝術高中李祐賢前進中華職棒。（圖／彰化縣政府提供）

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