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限時2天！超商「酷聖石冰淇淋買1送1」來了　只要30元爽吃

▲▼7-11酷聖石複合店推出獨家販售「哈密瓜水果樂園」。（圖／7-11提供）

▲7-11酷聖石複合店推出獨家「哈密瓜水果樂園」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／台北報導

今天就吃！天氣這麼熱，怎麼可以少了冰淇淋，就有超商推出限時2天「酷聖石mini冰淇淋買1送1」優惠，口味任選，折扣後等於單球只要30元就能爽爽吃；另外還有「指定咖啡飲品搭配哈根達斯迷你杯」優惠，最便宜只要花125元就能享用1杯美式與1份哈根達斯迷你杯。

「7-11酷聖石複合店」超過260間門市獨家推出全球首創COLDSTONE mini系列冰淇淋，為迎接世界冰淇淋日，今（15）起至7/16止限時2天，mini系列2oz冰淇淋（59元）可享買1送1（不含配料、脆餅），一次就能品嚐2種口味。

同步還可以吃到夏季新品「哈密瓜水果樂園」，選用哈密瓜風味冰淇淋拌入草莓丁與奇異果丁，每一口都能吃到濃郁的水果香氣。

▲▼7-11推出限時CITY系列指定飲品+哈根達斯迷你杯優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11推出限時「CITY系列指定飲品+哈根達斯迷你杯」優惠。

不僅如此，7-11 OPEN POINT行動隨時取也推出CITY系列指定飲品限量優惠，即日起至7/18止，品項有「CITY TEA現萃茶冰淇淋紅茶2杯+指定口味哈根達斯迷你杯任選2杯優惠價279元」、「CITY CAFE大杯美式2杯+指定口味哈根達斯迷你杯任選2杯優惠價249元」以及「CITY CAFE大杯拿鐵2杯+指定口味哈根達斯迷你杯任選2杯優惠價259元」。

▲▼好丘「山系剉冰」回歸了。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

▲絕美「山系剉冰」重磅回歸了。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供，下同）

好丘夏季限定「3大山系剉冰」回來了，是以日式刨冰作為基底，再把台灣3大高山景色神還原在冰品上，山峰飄著雲海及天然冰淇淋，可愛爆表，首推「玉山」，特意以日出為靈感打造成搶眼黃色，選用愛文芒果、甘草芭樂丁鋪滿山腰，冰山中藏著香草冰釀鳳梨，再淋上鳳梨果醬搭配薄荷特製的水果淋醬，最後山頂覆蓋著海鹽鮮奶油及芒果牛乳冰淇淋，每一口都超滿足。

▲▼好丘「山系剉冰」回歸了。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

▲阿里山是選用古早味配料搭配茶香。

▲▼好丘「山系剉冰」回歸了。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

▲合歡山吃得到各式鮮果的豐富口感。

再來的「阿里山」靈感來自滿山茶園，山腰上是自製蜜芋頭塊搭配地瓜圓，山腰間藏有仙草凍，並淋上特製阿薩姆奶茶醬，山頂則是海鹽鮮奶油及紅玉奶茶冰淇淋，古早味結合茶香的滋味超欠吃，最後是以繽紛粉色呈現花季的「合歡山」，選用玫瑰火龍果醬搭配新鮮蘋果丁，再點綴香甜荔枝，山腰間內藏蜜漬洛神花，最後蓋上海鹽奶霜、洛神冰淇淋，打造各式鮮果酸甜的豐富口感即日起於好丘信義店限定開賣，冰控們快衝。

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