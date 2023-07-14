　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

太欠吃！超商最新「3款爆餡泡芙」　內餡還加統一布丁超香濃

▲▼7-11泡芙新品、黑丸迪士尼造型仙草奶凍。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲7-11開賣「焦糖布丁泡芙」。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／台北報導

真的太欠吃！就有超商開賣最新「3款爆餡泡芙」，不管是濃郁的焦糖布丁口味，或是奶香與茶香兼具的錫蘭奶茶口味，通通都有，咬下就立刻爆餡，口感超滿足，且7/17起還可享「泡芙指定品項第2件省10元」，下午茶不如就這樣吃。

7-11引進多款泡芙新品打造「泡芙專賣店」，7/17起至7/25止可享「指定品項第2件省10元」，首推「焦糖布丁泡芙」，選用獨家配方製成柔軟薄皮泡芙，內餡還加了統一布丁，嚐起來是濃郁的焦糖香氣。

▲▼7-11泡芙新品、黑丸迪士尼造型仙草奶凍。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲「焦糖布丁泡芙」內餡超飽滿，加了統一布丁製成，因此焦糖香氣超濃郁。

▲▼7-11泡芙新品、黑丸迪士尼造型仙草奶凍。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲泡芙控也一定要嚐鮮「昂舒巴黎香草風味泡芙」、「昂舒巴黎錫蘭奶茶泡芙」。（圖／7-11提供）

▲▼7-11泡芙新品、黑丸迪士尼造型仙草奶凍。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲7-11還有獨家新品「黑丸迪士尼造型仙草奶凍」。（圖／記者周姈姈攝）

同步還有2款「昂舒巴黎香草風味泡芙」、「昂舒巴黎錫蘭奶茶泡芙」，前者內餡使用紐西蘭奶油，菠蘿泡芙外皮還裹上白巧克力，整體奶香濃郁、甜而不膩，後者則在菠蘿泡芙皮裡加入錫蘭紅茶粉，內餡結合紐西蘭奶油與錫蘭紅茶，苦甜口感均衡，口味十分有層次。

另外，7-11還開賣獨家新品「黑丸迪士尼造型仙草奶凍」，迪士尼100周年限定，頂級仙草甘慢火熬煮，口感滑順，淋上冰涼奶油球，夏天最佳的甜點聖品。

必勝客即日起至7月31日於全門市祭出「外送9吋小比薩買1送1」，期間只要使用「Hot燒送」外送小比薩，即可享有「15款經典口味買1送1」，包括超人氣和風章魚燒、超級總匯、鐵板雙牛等通通有，還能再享免運，提醒贈送品項以價低者計，而奢華加貝烏金鮑魚比薩、香菜大腸蚵仔麵線比薩、雙濃起司納豆比薩、輕鬆點比薩則不適用此優惠。

▲▼必勝客比薩。（圖／業者提供）

▲外送小比薩買1送1。（圖／必勝客提供）

ET快訊
炎亞綸事件引洩密風暴 　北市婦幼隊長調任警局犯防科專員
快訊／警猛勒頸抓錯人！17歲少年慘破頭　懲處出爐
最高領15.6萬！　一職業也納入
李坤城兒子首露面！爆和解後「林靖恩仍阻止搬遺物」
「躺平男」出租廢人陪伴5年賺890萬！現在出書了
拒絕Jennie的男人！　「拒拍攝」原因公開
透天自備88萬！他驚呆「青安912萬全貸」卯死　全場傻：人人

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

鼓勵年長者參與！東森廣場「健康長壽盃」麻將賽　員工親友報名秒殺

太欠吃！超商最新「3款爆餡泡芙」　內餡還加統一布丁超香濃

【廣編】88節「爸」氣送！Dyson推限時優惠　用智慧科技表達愛意

美容覺效率UP！台劇女神王宇婕代言夜酵素NMN　睡出青春好狀態

東森購物電視通路7／15「特別日」限時優惠　下殺1折起再折300東森幣

超商獨家！超Q「哆啦A夢蘇打冰沙」開賣了　酷聖石冰淇淋買1送1

KIRIN新一番搾美味再進化　寵粉集點拿好禮　營造餐桌儀式感

有西西里氣泡美式、靜岡抹茶拿鐵！　超商「7大品項買1送1」只有3天

全聯「全新軟Q神物」開賣　結帳店員揭秘：是限量特價品

翁章梁帶「翠妞」10度上東森農場　王令麟送50%東森幣買氣熱

跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭

統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

裝滿防鳥用具還是被下蛋　移蛋觸法只好看鴿媽媽孵

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

警破門逮藥頭2月嬰狂哭　鐵漢秒變奶爸幫泡奶安撫

小球迷和林智勝立牌合照　本尊現身：要不要一起拍

２隻橘貓「隔空搏鬥」　飼主：拜託真打好不好

爸國道上「無呼吸心跳」　兒急停路肩下車跪地CPR

鼓勵年長者參與！東森廣場「健康長壽盃」麻將賽　員工親友報名秒殺

太欠吃！超商最新「3款爆餡泡芙」　內餡還加統一布丁超香濃

【廣編】88節「爸」氣送！Dyson推限時優惠　用智慧科技表達愛意

美容覺效率UP！台劇女神王宇婕代言夜酵素NMN　睡出青春好狀態

東森購物電視通路7／15「特別日」限時優惠　下殺1折起再折300東森幣

超商獨家！超Q「哆啦A夢蘇打冰沙」開賣了　酷聖石冰淇淋買1送1

KIRIN新一番搾美味再進化　寵粉集點拿好禮　營造餐桌儀式感

有西西里氣泡美式、靜岡抹茶拿鐵！　超商「7大品項買1送1」只有3天

全聯「全新軟Q神物」開賣　結帳店員揭秘：是限量特價品

翁章梁帶「翠妞」10度上東森農場　王令麟送50%東森幣買氣熱

一隻手看出身體4問題！　2位置發紅恐肝硬化

中華滑輪溜冰隊亞運遇考驗　主帥曝練習時間超少

《木曜4超玩》爆團隊全離職！　坤達經紀人鬆口錄影近況

嘉藥獲考選部認證　國家考試電腦化測驗試場揭牌啟用

陳奕迅到台灣了！　倒數24小時開唱...下飛機急做1件事

哈林外甥女疑豪門婚姻觸礁　「私下甜蜜1舉動」被拍…真實互動曝光

通通吃起來！台中第一屆鍋烤節登場　屋馬、逢甲激旨燒鳥也參戰

孫錫久突爆料「為何叫我演假戲」　大咖前輩砲轟：笑出來，太傲慢

2023桃園國際動漫大展7／14至7／23登場　14跨國頂尖漫畫家參展

明晚變天！準泰利颱風外圍水氣襲台　下周2天雨炸全台

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

消費熱門新聞

全聯「全新軟Q神物」開賣　店員揭秘「殘酷真相」

漢堡王悠遊卡限量5000張手刀開搶

口味任選！超商連3天霜淇淋買1送1

網瘋傳「懶人必備，就像餐廳現做」

超商獨家開賣「哆啦A夢蘇打冰沙」超Q

全台通路「激省優惠」一次看

超商「7大品項買1送1」只有3天

暑假孩子玩3C攔不住？養成正確習慣＋常備一條「神隊友」更能放心玩

莎莎歡慶40歲生日　粉絲驚呆：太可愛完全看不出

便當夫人的便當難題秘密武器救援

旅行必備洗衣不便靠日本熱銷神器

翁章梁帶「翠妞」10度上東森農場　買氣熱

超商限時咖啡買1送1、珍奶第2杯10元

超商最新「2款聯名車輪餅」咬下爆餡

更多熱門

相關新聞

超商獨家開賣「哆啦A夢蘇打冰沙」超Q

超商獨家開賣「哆啦A夢蘇打冰沙」超Q

炎炎夏日，當然要吃冰！就有超商開賣獨家「哆啦A夢蘇打冰沙」，包裝是超Q哆啦A夢大頭，裡面裝著清爽又沁涼的蘇打風味冰沙，即日起還可搭配「指定冰品第2件6折」爽吃；同步還有「酷聖石酷樂杯冰淇淋買1送1」優惠，可要把握便宜開吃。

台灣4家餐廳「飛驒牛祭」今日開跑

台灣4家餐廳「飛驒牛祭」今日開跑

超商「7大品項買1送1」只有3天

超商「7大品項買1送1」只有3天

鉑麗安全日餐廳滿千送300

鉑麗安全日餐廳滿千送300

「挽肉と米」用餐、預約方式一次看

「挽肉と米」用餐、預約方式一次看

關鍵字：

美食雲超商新品甜點超商美食泡芙

讀者迴響

熱門新聞

范逸臣突脫口「我已經結婚了」

跟「阿宏」南下嘉義玩！台中女慘遭丟包　崩潰痛哭

快訊／吳速玲限動首回應！　

早餐店「員工旅遊21天」羨煞常客　全場笑破盲點

獨／阿宏丟包台中女！他發文「跟照片差太多」曝真相

「要去網紅咖啡廳」騙過警衛　女墜樓慘死

女「下公車」突不對勁！　就醫一照：大腿骨一半被吃了

韓偶像情侶＋１！驚喜現身：交往4年了

12歲童被車撞「內部斬首」　奇蹟接回斷頭

母把電風扇讓給孩吹　自己竟活活熱死

快訊／震撼彈！SJ東海、銀赫、圭賢離開SM　「團體活動繼續」

WHO：阿斯巴甜可能致癌　1天不喝逾9罐

曹格突「洗版吳速玲IG」：為什麼不回

店員勸戴口罩被刺亡　嫌：盼維持死刑

木曜關鍵製作人沉寂2天　親曝心聲...

更多

最夯影音

更多
跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭

跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭
統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

裝滿防鳥用具還是被下蛋　移蛋觸法只好看鴿媽媽孵

裝滿防鳥用具還是被下蛋　移蛋觸法只好看鴿媽媽孵

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面