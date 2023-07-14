太欠吃！超商最新「3款爆餡泡芙」　內餡還加統一布丁超香濃

▲7-11開賣「焦糖布丁泡芙」。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／台北報導

真的太欠吃！就有超商開賣最新「3款爆餡泡芙」，不管是濃郁的焦糖布丁口味，或是奶香與茶香兼具的錫蘭奶茶口味，通通都有，咬下就立刻爆餡，口感超滿足，且7/17起還可享「泡芙指定品項第2件省10元」，下午茶不如就這樣吃。

7-11引進多款泡芙新品打造「泡芙專賣店」，7/17起至7/25止可享「指定品項第2件省10元」，首推「焦糖布丁泡芙」，選用獨家配方製成柔軟薄皮泡芙，內餡還加了統一布丁，嚐起來是濃郁的焦糖香氣。

▲「焦糖布丁泡芙」內餡超飽滿，加了統一布丁製成，因此焦糖香氣超濃郁。



▲泡芙控也一定要嚐鮮「昂舒巴黎香草風味泡芙」、「昂舒巴黎錫蘭奶茶泡芙」。（圖／7-11提供）



▲7-11還有獨家新品「黑丸迪士尼造型仙草奶凍」。（圖／記者周姈姈攝）



同步還有2款「昂舒巴黎香草風味泡芙」、「昂舒巴黎錫蘭奶茶泡芙」，前者內餡使用紐西蘭奶油，菠蘿泡芙外皮還裹上白巧克力，整體奶香濃郁、甜而不膩，後者則在菠蘿泡芙皮裡加入錫蘭紅茶粉，內餡結合紐西蘭奶油與錫蘭紅茶，苦甜口感均衡，口味十分有層次。

另外，7-11還開賣獨家新品「黑丸迪士尼造型仙草奶凍」，迪士尼100周年限定，頂級仙草甘慢火熬煮，口感滑順，淋上冰涼奶油球，夏天最佳的甜點聖品。

必勝客即日起至7月31日於全門市祭出「外送9吋小比薩買1送1」，期間只要使用「Hot燒送」外送小比薩，即可享有「15款經典口味買1送1」，包括超人氣和風章魚燒、超級總匯、鐵板雙牛等通通有，還能再享免運，提醒贈送品項以價低者計，而奢華加貝烏金鮑魚比薩、香菜大腸蚵仔麵線比薩、雙濃起司納豆比薩、輕鬆點比薩則不適用此優惠。

▲外送小比薩買1送1。（圖／必勝客提供）