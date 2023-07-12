二胎又是女兒…荒唐尪勸吃偏方變性　妻羊水栓塞病危險全癱

▲妻子懷上二胎是女兒，丈夫竟勸吃偏方變男性。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者黃資真／桃園報導

桃園一名人妻指控丈夫長達16年沒工作，整天遊手好閒不工作，從未分擔家計，得知第二胎是女兒，竟要求其吃偏方改生男嬰，休克住院時也從未關心、照顧，心碎訴離，丈夫則反控對方沉迷宗教。桃園地院認為丈夫是導致婚姻破碎的主因，判准人妻訴求離婚。

人妻小彩（化名）表示，與丈夫阿坤（化名）自1994年結婚至今，育有1女，結婚迄今阿坤卻從未工作賺錢養家，家中生計、女兒教育費等，均由自己從事美髮店賺來，加上婆婆、小叔中風所有醫療生活開銷，也都由她負擔。

懷上二胎時，小彩因羊水栓塞病危，雖急救後救回一命，但近乎全癱，康復後需靠復健恢復行走能力，阿坤也從來不曾陪同過；阿坤多年以來對妻子不關心，除非要購買其有興趣、價格昂貴的沉香、茶葉等物品，需要小彩付錢，否則不會主動跟對方說話。

長期壓力累積下來，小彩患有焦慮症、嚴重失眠，須求診身心科，身心靈已無法再負荷，決定結束這段將近30年的痛苦婚姻。

阿坤辯稱，過去他曾在多家工廠工作，是岳母跟小彩要求他在家中協助大小事，才會轉在家中顧美髮店、投資藝品買賣，且小彩開始沉迷宗教後，經常嫌棄自己，常以離婚要脅。

阿坤更表示，自己因扶養母親、手足時身心俱疲，無法同時關照妻子心情，但從現在開始，他會改善過去言行，重造夫妻與家庭關係。

不過，阿坤的岳母到庭證稱，阿坤時常跟朋友喝酒沒有工作，經濟確實皆由小彩負責，第二胎驗出是女生時，還叫她吃偏方好變成男生，結果休克住院。

法官認為，阿坤雖辯稱有從事藝品、茶葉買賣，曾付賣沉香賺到的1萬8千元，以及在澎湖工作的1萬元，實難與小彩長期所負擔之家庭支出相衡；另阿坤又說，有負責照顧中風老母與弟弟，事實上母親是由妻子花錢聘來的外傭照顧，弟弟安養中心的安置費也是妻子出錢。

雖阿坤在妻子提起離婚訴訟後，有所省思願意改善，但小彩多年來飽受身心痛苦、對阿坤已心灰意冷，堅持離婚，阿坤所言已為時已晚，判准離婚。可上訴。