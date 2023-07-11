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丈夫結紮一年「妻子突然懷孕」！一問原因臉綠爆：只有我生氣

▲▼ 孕婦,懷孕,身孕,孕期。（圖／CFP）

▲丈夫已經結紮許久，妻子卻突然懷孕，讓她感到十分驚慌，一問才知道背後原因。（示意圖／CFP）

網搜小組／柯振中報導

一名人妻婚後與丈夫育有一子，丈夫去年在她生完兒子以後就結紮，今年突然月經沒來、莫名反胃，驗孕後發現2條線，讓她十分驚慌，沒想到事後開口詢問，才知道背後的原因，氣得不曉得該說什麼，經歷曝光後，引發一陣討論。

這名人妻在臉書「爆料公社」表示，去年懷胎生子以後，她就要求丈夫去結紮，對方也答應動手術，不過因為當時人在月子中心，加上第一次當媽媽，十分手忙腳亂，因此也沒有盯著對方，確認是否有無結紮。

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直到近日月經2個月沒來，加上在公司不斷反胃，在同事的勸說下才去驗孕，結果竟是2條線，讓她瞬間感到不知所措，「婚後我只有老公一個男人，現在我懷孕了，到底是哪裡出了問題？」

▲桃園市林姓男子與未滿16歲小女友交往期間至少發生15次親密關係，還導致其懷孕被家人發現報警處理。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲女子知道懷孕後心情十分忐忑，也深怕受到丈夫誤會，沒想到一問才知道對方根本沒結紮。（示意圖／CFP）

人妻十分忐忑，深怕受到丈夫誤會，沒想到鼓起勇氣詢問，才知道丈夫「根本沒有去結紮」，雖然有掛號但忙到忘記，讓她瞬間大爆炸，雖然想開口罵人，但看到丈夫開心的模樣，又實在下不了口，雙方的家長也都十分快樂，「只有我一個人生悶氣。」

人妻提到，她與丈夫月入加起來將近20萬元，房子也是公公婆婆的，養小孩並沒有壓力，但她生大寶時痛了超過20小時，養了超過半個月傷口才好，過程中的痛苦難以想像，才動了不想再生小孩的念頭，因此雖然這次是喜事，但丈夫的行為相當不尊重，還是讓她感到相當不開心。

貼文引發討論後，許多網友留言勸道，「兩個恰恰好，生產完押著先生結紮，要親眼看見他進手術房」、「建議妳生二胎時可以跟醫生說妳要結紮」、「雖然是老公不對，但換個角度想，是這個孩子跟妳有緣，恭喜妳」、「生不生是一回事，但先生答應了，沒做到又是另一回事。我懂你的心情，那不是錢可以解決的」、「有了就生吧～順便押著老公去做結紮，妳一定要去確定他結紮，不然可能會有第三個寶寶出現。」

 

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