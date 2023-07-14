北藝大教授「性騷擾成立」！校方證實：已請辭所長職

▲北藝大副教授曾介宏「性騷擾成立」，已請辭所長一職。（示意圖／視覺中國）

記者許敏溶／台北報導

台版「#me too」運動持續延燒，台北藝術大學副教授、藝術行政與管理研究所所長曾介宏，遭爆料涉嫌言語及肢體性騷擾，而北市政府性平調查確立「性騷擾成立」，但曾介宏沒有一句道歉。北藝大今（14日）表示，校方在3月收到通報，後續已送教評會審視，目前正進行校內教評會等行政流程處理，曾介宏也在上月獲准辭去所長行政一職。

作家兼資深記者房慧真今天在臉書PO文表示，指收到一封來自台北市文化局C小姐來信，希望幫忙轉貼，信中點名北藝大學副教授、藝術行政與管理研究所所長曾介宏，涉嫌言語及肢體性騷擾，還觸及公部門「標案」問題。

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C小姐在自述事件始末中提及，某次會議結束，曾介宏現場只有她一人時，很突兀地來找她講話，語帶輕挑說：「看你的LINE大頭貼還以為是個成熟的大姊姊，結果是可愛的小妹妹啊」，隨後突然伸出手撫摸她的頭，「很噁心的那種，我愣在原地」，最後因此事而掉淚、反嘔。

文中還碰觸公部門「標案」問題，房慧真在文中提及，性騷擾加害人曾介宏，是長官都喜歡的前朝元老，也是位爭議人物，但長官還是喜歡用他擔任標案評審，長達十年擔任北市文化局街頭藝人考照的審議委員，在考照時刁難街頭藝人，潘美辰報考台北市街頭藝人執照，中途也被曾以「打鼓的聲音超過分貝」打斷，使得潘美辰最後沒有考上執照。

C小姐表示，這起性平事件，北市府內性平調查程序在今年3月2日申訴判決書確立「性騷擾成立」，但曾介宏仍然沒有一句道歉。

對此，北藝大表示，校方在今年3月收到北市文化局復知藝管所教授曾介宏涉及違反性別工作平等法一案，隨即通報相關單位展開後續處理流程，並依相關人事規定與送教評會審議。後來該案進入申覆程序，直至6月下旬再次收到文化局復知結果，相關單位也立即同步展開校內教評會等行政流程處理中；而曾介宏已於6月獲准辭去所長行政一職。

至截稿為止，記者尚未取得曾介宏回應。