　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

推動各種幼兒補助　台東縣歡迎新手爸媽申請接受專業照護

▲台東縣衛生局指出，台東縣幼兒專責醫師制度計畫合作醫療機構共20家。（圖／記者楊漢聲攝）

▲台東縣衛生局指出，台東縣幼兒專責醫師制度計畫合作醫療機構共20家。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為3歲以下幼兒提供最佳的健康照護，台東縣長饒慶鈴表示，針對3歲以下幼兒的健康照護推出了一系列的措施，除了提高生育補助金額，也積極推動各種育兒協助措施，並自110年8月份起，爭取中央補助「幼兒專責醫師制度計畫」，建立醫師與幼兒一對一的專屬照護制度，提供新生兒全面的醫療照護資源，加強初級照護和健康管理，以降低嬰幼兒的死亡率。

台東縣衛生局長孫國平表示，「幼兒專責醫師制度計畫」旨在透過專責醫師的關懷協助，完成家中寶貝各個階段的兒童預防保健、疫苗接種、牙齒塗氟等重要事項，並能早期發現高風險幼兒的發展遲緩或早期治療需求，透過專責醫師的一對一照護，結合社會和衛生政策的網絡合作，發掘周產期高風險孕產婦兒、疑似高風險家庭以及發展遲緩或疏忽個案，並提供專業評估和照護，共同守護兒童的健康。

衛生局指出，今年度台東縣幼兒專責醫師制度計畫合作醫療機構新增7家共20家，包括15家衛生所、3家醫院及2家診所，至今已有2062名幼兒加入計畫，涵蓋率已達38％，已超越衛生福利部訂定之32%涵蓋率指標。

呼籲只要家中有未滿3歲的嬰幼兒，爸媽都可以至台東縣合作醫療機構(台東馬偕紀念醫院、台東基督教醫院、部立台東醫院、小太陽小兒科診所、尤憲明內科小兒診所，及卑南、鹿野、延平、海端、關山、池上、東河、成功、長濱、金峰、達仁、大武、太麻里、綠島、蘭嶼等鄉鎮衛生所)，幫孩子申請加入「幼兒專責醫師制度計畫」，相關資料可至台東縣衛生局全球資訊網搜尋，亦或可電話聯繫洽詢衛生局醫政科。

ET快訊
中職輔助判決重大改革！　下半季執行
警盤查「是不是沒穿內衣」？　北市女哭著回家
黃健瑋老婆甜笑露臉！　近照曝光
快訊／午後雷雨區擴大！　4縣市大雨特報
快訊／女演員被性騷哭不停！　入圍金鐘男配角遭判刑
大咖男星突離開SM！　斬斷17年情
日議員「苦勸居民避難」遇土石坍方！　遭活埋身亡
俊昊、潤娥《王之國》慘了！「評分剩1.8分」　官方3語道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東長濱鄉堺橋部落文化聚會所　今舉辦啟用典禮

彰雲海岸濕地保育軸帶平台會議　擘劃中區西部沿海生態保育願景

不願劃錯任何一刀！慈院單孔微創縫合競賽　培養微創手術人才

「通報協尋1個月」女屏東鹽埔郵局前徘徊　里港暖警助她返家

推動各種幼兒補助　台東縣歡迎新手爸媽申請接受專業照護

房價所得比創新高　陳以信、王家貞、姚正玉呼籲下架民進黨贏回居住正義！

台大校長陳文章、公益平台董座嚴長壽　7／15台東共同講座

暑假旅遊安心住　南消七大隊攜手成大會館辦自主應變防災演練

基隆長庚複合式手術室啟用　謝國樑：堅實防線守護民眾健康

台東最美星空音樂會！7／15晚間關山紅石溪畔登場

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

鸚鵡被媽要求唱歌狂頂嘴！　碎唸「跨X小」網笑翻：很嗆

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！　Lisa和YG娛樂1原因卡關

NONO受害女輕生獲救 腦有血塊未脫險｜20230712 ET午間新聞

3歲童站家門迎接垃圾車　備1桌點心暖招待清潔工

禮讓行人被後方機車按喇叭　騎士怒：你過！有6千快過

台東長濱鄉堺橋部落文化聚會所　今舉辦啟用典禮

彰雲海岸濕地保育軸帶平台會議　擘劃中區西部沿海生態保育願景

不願劃錯任何一刀！慈院單孔微創縫合競賽　培養微創手術人才

「通報協尋1個月」女屏東鹽埔郵局前徘徊　里港暖警助她返家

推動各種幼兒補助　台東縣歡迎新手爸媽申請接受專業照護

房價所得比創新高　陳以信、王家貞、姚正玉呼籲下架民進黨贏回居住正義！

台大校長陳文章、公益平台董座嚴長壽　7／15台東共同講座

暑假旅遊安心住　南消七大隊攜手成大會館辦自主應變防災演練

基隆長庚複合式手術室啟用　謝國樑：堅實防線守護民眾健康

台東最美星空音樂會！7／15晚間關山紅石溪畔登場

暖！卡洛爾重返幼時效力的少年聯盟　幫孩子簽名、合照

台東長濱鄉堺橋部落文化聚會所　今舉辦啟用典禮

《歧路旅人：大陸的霸者》穢土轉生成功　新代理商送自選券救民心

艾美表重返台灣市場　亮色出擊、機械錶不到10萬入手

AI繪圖把基隆景點變美少女　正濱漁港好陽光...廟口夜市超夢幻

青安貸款平均每戶貸537萬　開辦13年34.2萬戶受惠

林子偉交易籌碼？選後仍有風聲　台鋼視為明年重要戰力

分科測驗公民「NCC換照、無人商店」入題　試考生：難易適中

主人暴打粉紅小豬演「舔手會被打」　黑柴猛眨眼：看不懂但我害怕

香噴噴！啦啦隊女神林襄「滾床」唯美畫面曝光

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

地方熱門新聞

台中特斯拉蹭電仔出籠！市府怒送辦

交通新制上路！辦「違規轉歸責」避免受罰

限量二千組　「寶可夢票卡夾組」14日開賣

毒犯倒車拒捕　員警開槍破窗壓制

新北90位志工赴賞蝶步道　為紫斑蝶除綠癌

姚正玉：拒投賴清德選票集中投在野黨參選人

桃竹苗分署攜手罕見家園　開辦餐飲職訓

重罰終結亂象　花蓮沙灘地禁沙灘車活動

三寶媽臨盆前求救　花蓮分署緊急撤銷扣押帳戶

交通違規記點新制施行

雲林11月起飲料店全面禁用塑膠杯　違者最高罰6千

國道1號332.6KM台南大灣路段一早不平靜

守護市民！高雄財政局查緝宣導雙管齊下

黃偉哲首登韓國最大直播購物平台Kakao

更多熱門

相關新聞

陳文章、嚴長壽　7/15台東共同講座

陳文章、嚴長壽　7/15台東共同講座

「炎熱的夏天，來一場與學者的見面會」，台東縣政府與台東縣國立台灣大學校友會即將於15日上午10點，在台東縣政府文化處藝文中心演講廳合辦共同講座活動，邀請台灣大學校長陳文章與公益平台嚴長壽總裁開講。

台東最美星空音樂會7/15登場

台東最美星空音樂會7/15登場

台東富岡漁港候船室改造完成

台東富岡漁港候船室改造完成

卑南鄉農路改善工程10/18通車

卑南鄉農路改善工程10/18通車

交通新制上路！辦「違規轉歸責」避免受罰

交通新制上路！辦「違規轉歸責」避免受罰

關鍵字：

幼兒專責3歲台東

讀者迴響

熱門新聞

徐佳瑩「也許說出來就沒事了」

熱炒店老闆開大絕！他感嘆「這一仗學生輸了」

易寶宏哭了！易淑寬探監自責失職母親

北科大生「飯桶王大賽」不辦了！發起人突道歉3次：我好怕

熱炒店停業！她揭背後目的：大人世界真很噁心

白牌司機載到醉妹意圖性侵！做筆錄才知是男的

熱炒店停業學生也慘了！律師要北科生記住4件事

陳盈潔教唆偽簽本票案　判刑3年2月定讞

KID「有一個白癡到處道人是非」

直擊《全明星》男星約會4年女友

熱炒店訂位到9月！老闆哽咽曝真正關店原因

熱炒店開停業大絕打趴學生！律師搖頭了

白飯之亂學生發6點聲明「還原真相」　同校生力挺

王小姐穿「護理師服」照曝光　他朝聖：最頂的

加藤鷹重返成人界！　前輔導長內內合體「金手指」當場尖叫

更多

最夯影音

更多
熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」
拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面