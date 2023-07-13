推動各種幼兒補助　台東縣歡迎新手爸媽申請接受專業照護

▲台東縣衛生局指出，台東縣幼兒專責醫師制度計畫合作醫療機構共20家。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣政府為3歲以下幼兒提供最佳的健康照護，台東縣長饒慶鈴表示，針對3歲以下幼兒的健康照護推出了一系列的措施，除了提高生育補助金額，也積極推動各種育兒協助措施，並自110年8月份起，爭取中央補助「幼兒專責醫師制度計畫」，建立醫師與幼兒一對一的專屬照護制度，提供新生兒全面的醫療照護資源，加強初級照護和健康管理，以降低嬰幼兒的死亡率。

台東縣衛生局長孫國平表示，「幼兒專責醫師制度計畫」旨在透過專責醫師的關懷協助，完成家中寶貝各個階段的兒童預防保健、疫苗接種、牙齒塗氟等重要事項，並能早期發現高風險幼兒的發展遲緩或早期治療需求，透過專責醫師的一對一照護，結合社會和衛生政策的網絡合作，發掘周產期高風險孕產婦兒、疑似高風險家庭以及發展遲緩或疏忽個案，並提供專業評估和照護，共同守護兒童的健康。

衛生局指出，今年度台東縣幼兒專責醫師制度計畫合作醫療機構新增7家共20家，包括15家衛生所、3家醫院及2家診所，至今已有2062名幼兒加入計畫，涵蓋率已達38％，已超越衛生福利部訂定之32%涵蓋率指標。

呼籲只要家中有未滿3歲的嬰幼兒，爸媽都可以至台東縣合作醫療機構(台東馬偕紀念醫院、台東基督教醫院、部立台東醫院、小太陽小兒科診所、尤憲明內科小兒診所，及卑南、鹿野、延平、海端、關山、池上、東河、成功、長濱、金峰、達仁、大武、太麻里、綠島、蘭嶼等鄉鎮衛生所)，幫孩子申請加入「幼兒專責醫師制度計畫」，相關資料可至台東縣衛生局全球資訊網搜尋，亦或可電話聯繫洽詢衛生局醫政科。