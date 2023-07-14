侯友宜、郭台銘同框被說互動冷　應曉薇籲民進黨勿放大檢視製造仇恨值

▲國民黨總統參選人侯友宜，與鴻海集團創辦人郭台銘在台東兩人同框見面了。（圖／記者崔至雲攝）

政治中心／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜，以及鴻海集團創辦人郭台銘12日晚間受邀到台東出席全國地方正副議長餐敘，兩人終於同台並同坐主桌，但兩個人互動平淡。對於侯友宜與郭台銘碰面，臺北市議員應曉薇提到，「如預期一般，見面後見縫插針的說法沒幾句中聽，侯友宜、郭台銘、朱立倫說什麼話都被放大檢驗。民進黨選舉製造的仇恨值，讓黨內容易掉入仇恨互打的坑。」

日前侯友宜已與韓國瑜道歉，媒體提問應曉薇他們何時還會計畫見面？應曉薇回應，「如果按照敵軍要製造黨內仇恨值的戲碼繼續跳坑，見面了，熱情擁抱會被說是『虛情假意』，中間站著一個人，會被說『隔閡依然存在』，上次是椅子這次碰了杯子，難不成又要叫『杯酒釋兵權』？」

應曉薇進一步提到，侯友宜的處境真的很困難，建議侯市長也別太在意大家的品頭論足，就是勇往直前找回漢子的樣子。侯、郭都說信仰關公。應曉薇表示，兩人都共同信仰關公，要勿忘關公名言「玉可碎而不可改其白，竹可焚而不可毀其節」。

臺北市議員應曉薇表示，「要勝選不就是要創造人民的幸福？要讓投票人對參選人充滿信心，正向的選舉，政見仍是最重要的，要大膽端出牛肉、擘畫藍圖。更要提醒選民施政、利民成績，就是國民黨始終的強項，是國民黨建設台灣、奠定台灣的基礎。經歷了從馬英九到朱立倫，再到韓國瑜及侯友宜幾次總統大選，每次站在輔選造勢的台上都是驕傲的，國民黨推舉的候選人絕對優秀可期待。但也感慨近年選舉，如果民主選舉輸贏建立在1450，輸贏在耳語造謠、抹黑、分化，那麽這場選舉，整個台灣都輸了。」