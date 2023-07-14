路上偶遇就煞到！已婚快遞員6次追愛　失敗還要賠6萬

記者黃翊婷／台北報導

47歲蔡姓快遞員（已婚）與女子小美（化名）互不相識，某次在路上偶遇，他有意追求，竟在對方經常出入的早餐店、公車站、捷運站6次盯梢示愛，結果反而被一狀告上法院。蔡男雖然當庭表明願意賠償3至5萬元，但被小美的母親拒絕，最終被台北地院法官依跟蹤騷擾罪判處有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。

▲蔡男想追求小美，卻多次以盯梢的方式搭訕、尾隨對方。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，蔡男與小美原本並不相識，但居住處所相近，有一次他在路上偶遇小美，有意追求，竟從2022年11月24日至2023年1月11日，在對方經常出入的早餐店、公車站、捷運站埋伏，一看到人就上前搭訕、贈送禮物，甚至一路尾隨。

小美被搭訕6次都嚴詞拒絕，期間也曾向捷運站人員、清潔人員求助，最後實在受不了，才決定報警並提告。此外，小美表示，蔡男曾在捷運上以腿摩擦她的腿部，做出性騷擾行為，還會在深夜牽狗到她家樓下守候。

對於上述指控，蔡男矢口否認曾碰觸小美的身體，至於出現在住家樓下，單純是出去遛狗，並不是在等人。針對性騷擾的部分，因為蔡男堅稱沒有，加上檢方查無其他證據，所以予以不起訴。

而跟蹤騷擾的部分，台北地院法官認為，蔡男的行為造成小美心生畏懼、影響日常生活，實屬不該，雖然他當庭表明願意賠償3至5萬元，但被小美的母親拒絕，考量到他已婚、月薪5至6萬元、家中還有母親及妻子需要扶養，最終依跟蹤騷擾罪判處有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

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