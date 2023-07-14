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社會 社會焦點 保障人權

綠電弊案涉貪數百萬　營建署組長、立委執行長羈押禁見

記者黃翊婷／綜合報導

營建署組長張之明涉嫌透過藍營立委「執行長」張騰龍收受賄賂，護航廠商取得標案，涉及不法金額達數百萬元，昨日（13日）被檢方聲押禁見。台北地院經過漏夜開庭，今日（14日）裁定張之明、張騰龍皆羈押禁見。

▲▼營建署道路工程組組長張之明貪瀆案。（圖／記者劉昌松攝）

▲張之明。（圖／記者劉昌松攝，下同。）

檢調獲報，營建署參與分配8年8千多億的前瞻建設計畫，每年握有不少預算經費，有廠商疑似透過遊走藍綠陣營的生技公司老闆張龍騰，希望藉此爭取相關預算，而張騰龍過去長期為民進黨立委擔任助理，近年改換國民黨立委並掛「執行長」職銜，也不吝於將人脈介紹給其他廠商。

▲▼營建署道路工程組組長張之明貪瀆案，立委執行長張騰龍。（圖／記者劉昌松攝）

▲張騰龍。

據了解，營建署道路工程組組長張之明，涉嫌於2021年、2022年間，收受多家廠商的賄賂或不正利益，藉由指導，或協助業者撰寫相關標案的投標書，藉此協助將雲林綠電案、雲林縣道路改善工程補助案，納入前瞻計畫，並取得營建署市區道路整修等標案。而張龍騰就在張之明與廠商之間扮演重要的仲介甚至是白手套角色。

專案小組認為此案涉及《貪汙治罪條例》、收賄等罪嫌，12日指揮法務部調查局桃園市調查處兵分多路進行搜索，並約談張之明、課長詹家欣及涉案業者共23人。檢方經過漏夜偵訊，13日針對張之明、張騰龍以及陳姓、江姓業者向法院聲押禁見；另外諭令詹家欣50萬元交保，黃姓、莊姓業者則各以30萬元交保。

台北地院審理後，14日凌晨裁定張之明、張騰龍皆羈押禁見。

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