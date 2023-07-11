約好2小時7000元不限次數啪啪　他做完就跑下場曝光

記者黃翊婷／台北報導

45歲陳姓男子2023年1月間透過交友軟體結識女子A，並與對方談妥「2小時7000元不限次數無套不內射」，沒想到完事之後，他竟將女方載到超商丟包，並未付錢，反而害自己吃上官司，日前被台北地院法官依詐欺得利罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元。

▲陳男與A女相約前往摩鐵性交易，完事之後卻不付錢。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

判決書中記載，陳男2023年1月間透過交友軟體結識A女，兩人在LINE討論性交易事宜，他要求「2小時7000元不限次數無套不內射」，A女回答「要戴啊」，他又說「上次不是說好無套這方案了嗎」，A女表明忘記了，但最後還是同意這個方案。

陳男在同年1月17日開車載著A女前往台北市某摩鐵，完事之後兩人先是到藥局購買避孕藥，接著前往超商，他卻趁A女下車買咖啡的空檔，將對方留在車上的包包丟棄於路邊，然後駕車逃離現場。

A女沒有收到說好的報酬，氣得跑到警局報案，並對陳男提告妨害性自主。陳男到案後坦承確實和A女發生過性行為，但他以為女方未婚、未生子、單身20歲，才會約定性交易，後來發現事實並非如此，越想越不甘心，才會沒有付錢並直接開車離去。

檢方認為，陳男和A女之間確實有性交易約定，但是否有強制性交行為，尚有疑義，加上這部分只有A女單面指控，所以性侵部分予以不起訴，改依涉及詐欺對陳男提起公訴。

台北地院法官表示，陳男以詐術不法詐取利益，絲毫沒有尊重A女，行為的確不該，考量到他已經坦承犯行，也當庭表明願意賠償1萬元，但沒有被A女接受，最終依詐欺得利罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。