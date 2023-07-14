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社會 社會焦點 保障人權

企鵝妹遭蒙面男跟蹤案　警遭爆「內部矛盾」！瑞芳分局回應了

記者崔子柔／綜合報導

南韓實況主「企鵝妹」今年來台徒步環島，她4月25日遭穿著黑衣蒙面的陳姓男子跟蹤4小時，警方當時將陳男帶回詢問，結果陳男對警辱罵三字經，後續還在派出所脫光、隨處便溺。一名自稱是新北市瑞芳警分局「所長」的網友昨日發文指控上級涉嫌疏縱人犯，瑞芳分局回應，處置並無不當。

企鵝妹日前在貢寮區卯澳路段步行時，提到有黑衣人跟蹤她，當時有熱心的粉絲協助報警，警方到場後，陳男不願意配合，還用三字經辱罵，員警隨即將陳男帶回派出所，並依跟騷法製發「書面告誡」，結果陳男當場失控脫衣，還隨處便溺。

▲▼ 蒙面黑怪男跟蹤南韓｢企鵝妹」 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲陳男蒙面跟蹤企鵝妹。（圖／記者郭世賢翻攝）

一名自稱是瑞芳警分局「所長」的網友在臉書粉專「靠北police」發文表示，陳男當時有脫下面罩，並提供身分證字號，不過上級指示依警察職權帶回調查，「你發動了，就是違法限制人民的人權、行動自由」。

該網友更稱，陳男當時是因為被強行架上巡邏車，才罵出三字經，「不是當場給他告誡書時，他才罵三字經喔」，最後說既然要依妨害公務帶回調查，「沒戒護、沒報函送，那人出院後就跑回家了，是不是疏縱人犯了？」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼網友發文。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

瑞芳警分局則回應，企鵝妹當時向警方請求讓陳男離開，但陳男拒絕且情緒激動，為了防止當事人人身安全受到威脅，才依警察職權行使法、跟騷防治法進行管束。

分局指出，當時認定陳男有妨害公務罪嫌，但事後發現陳男是因當下精神狀況不穩才會觸法，研擬後並未以妨害公務罪送辦，並無處置不當，呼籲分局同仁及各界不要以訛傳訛。

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